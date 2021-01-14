Есть чем гордиться сотрудникам регионального Следственного комитета России

15 января исполняется 10 лет со дня создания Следственного комитета России как самостоятельного государственного органа. Накануне праздника сотрудников регионального ведомства поздравил губернатор области Андрей Чибис.

Глава региона поблагодарил за помощь обществу, которую оказывают сотрудники управления, за кропотливую работу и высокие показатели в их нелёгком деле.

Именно на долю Следственного комитета приходится расследование самых опасных, громких и серьёзных преступлений. Убийства, изнасилования, коррупция – это лишь малая часть того, с чем приходится сталкиваться сотрудникам ведомства ежедневно. В прошлом году заполярные следователи окончили расследование порядка 40 уголовных дел против экономических интересов страны. Ущерб по ним составил более трехсот миллионов рублей. Его удалось полностью возместить. Благодаря тяжёлой работе следственного комитета были успешно раскрыты и другие преступления.

Андрей Ефремов, руководитель следственного управления следственного комитета Российской федерации по Мурманской области: «Раскрыто 100% совершенных убийств на территории региона. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений у нас превышает среднероссийский показатель. Всё это благодаря кропотливой, трудной и тяжёлой работе следователей».