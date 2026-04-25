«Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть»: в Лондоне представили необычный формат трапезы, которую дополняют звуки, свет и ароматы, а в Хьюстоне набирает популярность необычный десерт – мороженое с раками
Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Валерия Белова.
НАСА готовится к следующему этапу лунной программы после успешной миссии «Артемида II». Учёные и инженеры уже сосредоточены на подготовке полёта «Артемида III» и будущей высадки на Луну. В ближайшее время станут известны имена космонавтов, которые войдут в состав экипажа.
Юный спринтер Гаут Гаут из Австралии побил рекорд в забеге на 200 метров. Он добежал до финиша менее, чем за 20 секунд, и стал лучшим среди юниоров.
Альпаки из Перу стали участниками научного проекта в Уэльсе, где учёные изучают их питание с помощью анализа ДНК в образцах. Анализ рациона этих животных может повлиять на более эффективное использование пастбищ и сохранение экосистемы.
Также и в Панаме исследователи борются за сохранение исчезающих земноводных вида Ателоп Цетека. В чём главная особенность этих амфибий и смогут ли они выживать в дикой природе, выясняют учёные.
И учёные из Великобритании в стороне не остались – они выяснили, что окаменелость возрастом около 300 миллионов лет, которая, как считалось ранее, принадлежала самому древнему осьминогу, относится к другому доисторическому существу. Находка с самого начала вызвала споры среди экспертов.
Ужин, при котором задействованы все органы чувств. В Лондоне представили необычный формат трапезы, которую дополняют звуки, свет и ароматы. Гостям предлагают не просто блюда, а настоящее погружение в гастрономический мир.
А в Хьюстоне набирает популярность необычный десерт – мороженое с раками. Одни посетители в восторге, а другие реагируют с осторожностью. Про специфику блюда и о том, как правильно его надо дегустировать, рассказывает гурманам владелица кафе.
Старейший джук-джойнт или блюз-бар штата Миссисипи продолжает принимать гостей спустя 78 лет после открытия. Заведением более 50 лет владеет музыкант, которому кафе передалось по наследству.
В соцсетях набирает популярность тренд Londonmaxxing, призывающий по-новому взглянуть на британскую столицу. Его цель – расширить границы неизведанного и напомнить жителям о красоте и уникальности города. Поддержал инициативу и мэр Лондона.
К слову, в Лондоне пользуются спросом и финские сауны. Любители такого отдыха признаются, что это отличная возможность абстрагироваться от городской суеты и уделить время восстановлению своего эмоционального состояния.
Роскошный отель в Нью-Йорке теперь будет предлагать клиентам бриллиантовые ошейники для собак. Изделия изготавливают вручную по индивидуальному заказу, учитывая характер и образ жизни питомца.