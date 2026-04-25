«Есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть»: в Лондоне представили необычный формат трапезы, которую дополняют звуки, свет и ароматы, а в Хьюстоне набирает популярность необычный десерт – мороженое с раками

Старейший джук-джойнт или блюз-бар штата Миссисипи продолжает принимать гостей спустя 78 лет после открытия. Заведением более 50 лет владеет музыкант, которому кафе передалось по наследству.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Валерия Белова.

НАСА готовится к следующему этапу лунной программы после успешной миссии «Артемида II». Учёные и инженеры уже сосредоточены на подготовке полёта «Артемида III» и будущей высадки на Луну. В ближайшее время станут известны имена космонавтов, которые войдут в состав экипажа.

Юный спринтер Гаут Гаут из Австралии побил рекорд в забеге на 200 метров. Он добежал до финиша менее, чем за 20 секунд, и стал лучшим среди юниоров.

Альпаки из Перу стали участниками научного проекта в Уэльсе, где учёные изучают их питание с помощью анализа ДНК в образцах. Анализ рациона этих животных может повлиять на более эффективное использование пастбищ и сохранение экосистемы.

Также и в Панаме исследователи борются за сохранение исчезающих земноводных вида Ателоп Цетека. В чём главная особенность этих амфибий и смогут ли они выживать в дикой природе, выясняют учёные.

И учёные из Великобритании в стороне не остались – они выяснили, что окаменелость возрастом около 300 миллионов лет, которая, как считалось ранее, принадлежала самому древнему осьминогу, относится к другому доисторическому существу. Находка с самого начала вызвала споры среди экспертов.

Ужин, при котором задействованы все органы чувств. В Лондоне представили необычный формат трапезы, которую дополняют звуки, свет и ароматы. Гостям предлагают не просто блюда, а настоящее погружение в гастрономический мир.

А в Хьюстоне набирает популярность необычный десерт – мороженое с раками. Одни посетители в восторге, а другие реагируют с осторожностью. Про специфику блюда и о том, как правильно его надо дегустировать, рассказывает гурманам владелица кафе. 

В соцсетях набирает популярность тренд Londonmaxxing, призывающий по-новому взглянуть на британскую столицу. Его цель – расширить границы неизведанного и напомнить жителям о красоте и уникальности города. Поддержал инициативу и мэр Лондона.

К слову, в Лондоне пользуются спросом и финские сауны. Любители такого отдыха признаются, что это отличная возможность абстрагироваться от городской суеты и уделить время восстановлению своего эмоционального состояния.

Роскошный отель в Нью-Йорке теперь будет предлагать клиентам бриллиантовые ошейники для собак. Изделия изготавливают вручную по индивидуальному заказу, учитывая характер и образ жизни питомца.

Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
Enjil
01.04.26 22:49
Может сможем наш дом на Фестивальной, 9 взять в руки?
Комментарий к новости:Виталий Синицын, председатель ТСН «КНИПОВИЧА, 21»: о тернистом пути жителей бывшего общежития в Мурманске к ТСН
