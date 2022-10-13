Есть ещё порох в пороховницах! Мурманский рок-коллектив «Раут» отметит 16-летие концертами

За эти годы артисты записали десятки песен, сыграли сотни концертов и ни разу не сменили состав группы. Сейчас рокеры готовятся к концертам в рамках празднования дня рождения.

Много лет назад эти музыканты были частью джазового оркестра в Кольском ДК. Но однажды им захотелось делать свою музыку, поэтому они ушли в «сольное плавание». Артисты создали коллектив под названием «R.Out» и начали играть рок. Причём, исполняют они песни собственного сочинения.

Александр Некрасов, барабанщик группы «R.Out»: «С некоторых пор у нас есть штатный поэт, который дружен с нашим коллективом, знает его настроения и приносит подходящие тексты. Аранжировка происходит от всех членов нашей группы. Каждый привносит что-то своё».

Музыка для них - хобби, которое стало смыслом жизни. Все они вне сцены трудятся в совершенно отличных от творческой сферах, например, на Мурманской ТЭЦ, в водоканале и в торговле. А после работы рокеры собираются вместе и играют любимую музыку. Да, не просто это делать, но за 16 лет существования «R.Out» ни разу не сменил состав.

Андрей Майковский, бас-гитарист группы «R.Out»: «Как и в любой семье, происходят ссоры, ругань. Они имеют место быть. Но в музыкальном плане и житейском появилась какая-то сыгранность, может, чутьё друг друга. И мы посчитали, что смысла кого-то, чего-то менять нет. Мы самодостаточные четыре человека».

Песни «R.Out» - о жизни, о любви, о вечном. Старый добрый олдскул с простыми и понятными текстами для каждого слушателя. Возможно, в этом и заключается популярность коллектива в Мурманске.

Сейчас рокеры проводят серьёзные репетиции. В честь дня рождения «R.Out» традиционно устроят концерты для поклонников. Первый состоится уже 15 октября в родных стенах Кольского ДК, а затем 21 октября в Мурманске, на проспекте Ленина, 11.