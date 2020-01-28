Есть ли очередь в детские сады Мурманска? Как попасть в желаемый садик? Ответы знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

В понедельник в Мурманск пришли суровые морозы. Вчера из-за холодов в некоторых учебных заведениях даже отменили занятия. Подробнее о вынужденных каникулах, а также о том, как долго еще простоят в Мурманске холода, читайте в сегодняшнем номере газеты.

В феврале в мурманских детских садах началось предварительное комплектование ясельных групп. Есть ли очередь в детские сады Мурманска? Как попасть в желаемый садик? Об этом – в свежем номере «Вечёрки». Также в газете подробный список центров игровой поддержки города и всех консультационных центров.

Очередная пенсионерка, накопившая большую сумму денег, стала жертвой мошенников. Она отдала им почти 900 тысяч рублей. Как это произошло, и почему 67-летняя женщина не заподозрила подвоха, рассказывается сегодня в «Вечернем Мурманске».

В Кабо-Верде умер один из мурманских моряков, с сухогруза «ЕSER», который был арестован за то, что на судне нашли большую партию наркотиков. Тогда под арестом оказались двенадцать моряков, девять из которых – мурманчане. И вот на прошлой неделе один из них скончался в больнице. Подробности этой грустной истории читайте в новом номере «Вечёрки».