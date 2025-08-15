Есть ли жизнь без мобильного интернета? Есть, считают мурманчане
– Я думаю, что тоже самое, как и в других регионах. Так получается, как мне говорили знакомые, что, мол, вот месяц уже нет интернета, некоторые даже уже стали брать наличку, чтобы хотя бы как-то расплачиваться.
– Как вы спасаетесь от отсутствия интернета, чем себя развлекаете?
– У меня только вай-фай дома работает и всё.
- А на улице, может быть погулять, книжки почитать?
– Просто музыка и всё. Вместе с друзьями гуляемь.
- Вы заметили, что в Мурманске отсутствует интернет?
– Да.
– Помешало это вам или какие-то проблемы были?
– Нет.
– Интернета нет. Как вы справляетесь с тем, что у вас нет интернета?
– Гуляем. Да. Выходим на улицу, дышим воздухом.
- Вы столкнулись сегодня с проблемами интернета?
– Очень. Да. Было тяжело и грустно.
– Как это вам помешало?
– Я еле нашла нужную информацию.
– А в магазинах как вы расплачиваетесь?
– Картой, всё нормально.
– Как вы развлекаете себя без интернета?
– Игры оффлайн.
- Вы сегодня столкнулись с проблемами с интернетом?
– Да.
– Как это вам помешало сегодня?
– Не особо помешало. Он не особо нужен был.
– Даже в магазинах удалось нормально расплатиться?
– Не ходили в магазины ещё.
– Как вы себя развлекаете без интернета?
– Книжки.
- Вы столкнулись сегодня с проблемами с интернетом?
– Да, очень сильно.
– Как вам он помешал?
– У меня кофейня и очень сложно рассчитываться. Как предприниматели мы терпим определенные трудности и, соответственно, возможно, даже убытки в связи с тем, что не могут гости оплатить нормально.
– А вы?
– Тоже самое.
– Расскажите, как вы себя развлекаете без интернета?
– Гуляем.