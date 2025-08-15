Мурманская область представлена на всероссийском гастрономическом фестивале в МосквеОдин займ в руки: в 2026 году россиян хотят избавить от долговой кабалы МФО
Есть ли жизнь без мобильного интернета? Есть, считают мурманчане

Корреспондент «Арктик-ТВ» Анастасия Кочурова узнала, как северяне справляются с перебоями доступа в Сеть: - Интернет с трудом грузит? Как вы думаете, с чем это связано?

– Я думаю, что тоже самое, как и в других регионах. Так получается, как мне говорили знакомые, что, мол, вот месяц уже нет интернета, некоторые даже уже стали брать наличку, чтобы хотя бы как-то расплачиваться.

– Как вы спасаетесь от отсутствия интернета, чем себя развлекаете?

– У меня только вай-фай дома работает и всё.

- А на улице, может быть погулять, книжки почитать?

– Просто музыка и всё. Вместе с друзьями гуляемь.

- Вы заметили, что в Мурманске отсутствует интернет?

– Да.

– Помешало это вам или какие-то проблемы были?

– Нет.

– Интернета нет. Как вы справляетесь с тем, что у вас нет интернета?

– Гуляем. Да. Выходим на улицу, дышим воздухом.

- Вы столкнулись сегодня с проблемами интернета?

– Очень. Да. Было тяжело и грустно.

– Как это вам помешало?

– Я еле нашла нужную информацию.

– А в магазинах как вы расплачиваетесь?

– Картой, всё нормально.

– Как вы развлекаете себя без интернета?

– Игры оффлайн.

- Вы сегодня столкнулись с проблемами с интернетом?

– Да.

– Как это вам помешало сегодня?

– Не особо помешало. Он не особо нужен был.

– Даже в магазинах удалось нормально расплатиться?

– Не ходили в магазины ещё.

– Как вы себя развлекаете без интернета?

– Книжки.

- Вы столкнулись сегодня с проблемами с интернетом?

– Да, очень сильно.

– Как вам он помешал?

– У меня кофейня и очень сложно рассчитываться. Как предприниматели мы терпим определенные трудности и, соответственно, возможно, даже убытки в связи с тем, что не могут гости оплатить нормально.

– А вы?

– Тоже самое.

– Расскажите, как вы себя развлекаете без интернета?

– Гуляем.

