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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.10.19 19:30

Есть минтай и краб - доказано учёными

В ПИНРО торжественно встретили исследователей, вернувшихся из трансарктической экспедиции. На судне «Профессор Леванидов» ученые несколько месяцев исследовали арктические моря и выяснили, что мировые запасы минтая гораздо больше, чем предполагалось. Чем это выгодно для России, расскажем в следующем сюжете.

1 октября в Мурманск пришел «Профессор Леванидов». Научно исследовательское судно вышло из Владивостока 7 июля 2019 года и повторило маршрут первого в истории сквозного плавания Северным морским путем за одну навигацию, совершенного 85 лет назад ледоколом «Федор Литке». Такой путь позволил максимально изучить водные биологические ресурсы Северных морей.

Андрей Педченко, океанолог, ведущий сотрудник ВНИРО: «Запас минтая во много крат превышает те показатели, которые были ранее. Что это даёт России? Поскольку минтай является трансграничным запасом, мы этот запас обсуждаем с иностранными государствами, получаем на этот запас квоту, когда мы получаем дополнительные ресурсы, то это дает нам надежду в дальнейшем на этих международных обсуждениях России получить большую квоту».

Благодаря этой трансантарктической экспедиции удалось собрать новые сведения и о зонах обитания и распространения краба.

Андрей Педченко, океанолог, ведущий сотрудник ВНИРО: «Мы мало того, что показали, в каких районах он обитает, где увеличиваются концентрации. Раньше предполагалось, что на севере Чукотского моря его достаточно сложно встретить, а оказалось, что это не так, и наши исследования показали широкую площадь распределения краба».

Научно-исследовательское судно «Профессор Леванидов» со всеми лабораториями и научным оборудованием будет передан из Тихоокеанского филиала ВНИРО в Полярный филиал и останется в Мурманске для дальнейшего выполнения комплексных научных исследований.

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