Есть пострадавшие: около посёлка Молочный съехал с дороги и перевернулся автобус маршрута №104

В момент аварии в салоне находились 25 пассажиров. Происшествие случилось в районе второго километра автодороги «Кола-Выходной».

К перевернувшемуся автобусу незамедлительно прибыли спасатели, скорая помощь и сотрудники ГИБДД. 6 человек госпитализировали, остальным оказали помощь на месте. Погибших нет.

Дорожные полицейские временно перекрыли движение транспорта на этом участке дороги для сохранения следовой информации и выяснения обстоятельств аварии. Кроме того, прокуратура Кольского района начала проверку по данному происшествию. Будет дана оценка исполнению законодательства в безопасности дорожного движения и при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.