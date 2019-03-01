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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.03.19 19:30

Есть предложение по внедрению в Мурманской области отраслевых профстандартов

Евгений Никора, заместитель губернатора Мурманской области, провёл семинар-совещание по вопросам реализации в  нашем регионе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и другим аспектам жилищно-коммунальной сферы. В обсуждении приняли участие представители Фонда капитального ремонта, регионального Министерства строительства и территориального развития, Госжилинспекции.

«Нам надо сверить часы, чтобы понимать, как работать общественникам на муниципальном, региональном, федеральном уровнях по реализации нацпроектов, как работать с городской средой. Важно, чтобы чиновники не варились в собственном соку, - считает Евгений Никора, заместитель губернатора Мурманской области. - Важно, чтобы они не делали выводов  исключительно из докладов своих подчиненных. Важно, чтобы мы  слышали и слушали людей, общаясь непосредственно с населением на личных приёмах, при выездах в муниципальные образования, при общении со своими соседями».

Специалисты отмечают, работа по нацпроектам в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территорий ведётся активно, алгоритмы их реализации разработаны, и что самое важное, определено финансирование. Не меньшее внимание уделяется и программе переселению северян из ветхого и аварийного жилья.

«Радует то, что у нас сейчас действительно значительная часть нацпроектов  ориентирована на развитие жилья, на развитие благоустройства, деньги выделены, практически все конфигурации этих нацпроектов определены,  - говорит Светлана Разворотнева, первый заместитель председателя комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ. - Мы сейчас обсуждаем механизмы переселения из ветхого и аварийного жилья граждан».

При этом, как отметила Светлана Разворотнева, федеральный Минстрой намерен вести эту работу в тесном взаимодействии с регионами и учитывать  их особенности.

«Позиция Минстроя сейчас заключается в том, что у нас всё-таки федеративное государство,  но в зависимости от особенностей регионов надо давать различные возможности, - отмечает Светлана Разворотнева, первый заместитель председателя комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ. – Надо предложить спектр вариантов и пусть люди, в зависимости от своих возможностей, выбирают».

Важным аспектом в реконструкции сферы ЖКХ эксперты считают проведение независимой оценки квалификации. Есть предложение о внедрении в Мурманской области отраслевых профстандартов.

«Я предложила Алёне Александровне, чтобы мы провели большое мероприятие по внедрению профессиональных стандартов в Мурманской области, - сообщила Вероника Межецкая, заместитель генерального директора ЗАО «Центр муниципальной экономики и права», главный редактор журнала «Финансы и учёт в ЖКХ», - установить систему независимой оценки квалификации. У нас проблема в ЖКХ на сегодняшний день заключается в том, что у нас низкий уровень зарплаты по сравнению с уровнем средней зарплаты по стране».

Проблема упирается в низкий, как утверждают эксперты, уровень тарифов ЖКХ и как следствие, заработных плат работников этой сферы. К вопросу тарифообразования, по их мнению, нужен системный подход, но для этого требуется усовершенствовать законы на федеральном уровне

«Федеральное законодательство сегодня не позволяет управляющим компаниям  обосновывать и устанавливать собственникам свои тарифы на содержание и ремонт,- пояснила Вероника Межецкая, главный редактор журнала «Финансы и учёт в ЖКХ». - Если говорить в процентном отношении, то средняя зарплата по ЖКХ составляет от средней по стране порядка 70%. Мы независимой оценкой квалификации поднимем роль отраслевых тарифных соглашений, пытаемся заняться системой увеличения и вообще создания достойной зарплаты в нашей отрасли и, в том числе повышением уровня образования».

Федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется по всей стране и доказал свою необходимость и эффективность, в том числе и в Мурманской области.

«Комфортная среда»  - это важный проект и все видят результаты ремонтов, и какого-то благоустройства и общественных территорий дворов, - говорит Алёна Кузнецова, руководитель Государственной жилищной инспекции Мурманской области. - Это, конечно, большой плюс, потому что мы понимаем, что не всегда собственники могут организоваться, а такие большие расходы не каждый собственник может себе позволить».

Глава регионального ГЖИ так же отметила, что благодаря новому постановлению правительства, у собственников появилась возможность сделать энергоэффективный капремонт многоквартирного дома, при этом, государство возьмёт на себя до 80% расходов. 

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