Есть самовыдвиженец: претендентов на участие в выборной кампании на должность губернатора Мурманской области стало ещё больше

Кариб Гаджимагомедов представил в избирком региона документы в рамках процедуры выдвижения кандидатов на должность губернатора Мурманской области.

После представления нужных бумаг кандидату выдано соответствующее письменное подтверждение об их приёме, а также разрешение для открытия специального избирательного счёта.

Гаджимагомедов - самовыдвиженец.

В областном избиркоме для участия в выборах главы региона зарегистрировали и недавно ставшего первым секретарем областного комитета КПРФ Юрия Ваталина, представителя партии ЛДПР Станислава Гонтаря, Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Юрия Климченко и действующего главу региона Андрея Чибиса от партии «Единая Россия».