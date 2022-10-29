ЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА: арктические ворота России под надёжной защитой

Битва с террористической угрозой не всегда ведётся при помощи оружия. Над выявлением и устранением возможной угрозы работают сотни людей. Перед тем как в дело вступает спецназ, трудятся законотворцы, аналитики, оперативники, специалисты технических служб.

«Россия уже давно на переднем рубеже борьбы с террором. Это борьба за свободу, правду и справедливость. За жизнь людей и будущее всей цивилизации».

Владимир Путин.

Битва с террористической угрозой не всегда ведётся при помощи оружия. Над выявлением и устранением возможной угрозы работают сотни людей. Перед тем как в дело вступает спецназ, трудятся законотворцы, аналитики, оперативники, специалисты технических служб.

Игорь Кондаков, полковник запаса, ветеран спецподразделения УФСБ России по Мурманской области: «Борьба с терроризмом - это целый комплекс мероприятий. Прежде всего – законодательных».

Иногда, благодаря героическим усилиям этих людей, вопрос получается решить бескровно.

Александр Чемерский, подполковник в отставке, председатель совета ветеранов УФСБ по Мурманской области: «Необходимость силового вмешательства в борьбе с терроризмом - это, как мы понимаем, крайнее проявление противостояния. Задача государственной машины и, в том числе, силовых органов, это выявление и предотвращение хотя бы на ранней стадии подготовки террористического акта, либо террористических экстремистских проявлений, не допуская до нажатия кнопки и нанесения удара по людям. Так что силовое применение - это уже крайний вариант».

Такой случай произошел и в Мурманской области. В 2006 году группа граждан, среди которых в том числе был и представитель властных структур, решили взорвать в Кольском заливе танкер «Белокаменка».

Игорь Кондаков, полковник запаса: «Они решили таким способом убрать своих конкурентов».

Силовая операция на танкере была бы крайне сложной. Профессиональные и своевременные действия оперативников помогли избежать катастрофы без привлечения спецназа.

Андрей Чепурнов, подполковник в отставке, ветеран спецподразделения УФСБ России по Мурманской области: «Работать на нём было бы невозможно. Практически нельзя было открывать стрельбу, нельзя ни в коем случае допустить появление какой-то искры на палубе. Слава богу, что обошлось всё на раннем этапе».

В Мурманской области опасных объектов очень много. Борцы с терроризмом готовы к любому повороту событий. Они стоят на страже спокойствия и безопасности региона и отлично справляются со своей работой. Арктические ворота России под надёжной защитой.