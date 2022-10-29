ЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА: снимаю шляпу перед нашим офицером

Террористические акты не всегда преследуют какие-то политические или иные цели. Иногда причины случившегося невозможно объяснить с человеческой точки зрения. Но всегда на пути у преступника встают силы антитеррора.

Так случилось в Мурманской области в 1998 году. 19-летний матрос захватил атомную подводную лодку, стоявшую в городе Гаджиево.

Андрей Чепурнов, подполковник в отставке: «Получилось интересное совпадение. Ну, как интересное? В кавычках, так скажем. Когда региональный отдел специального назначения поехал на тренировку по противодействию захватам, террористическим захватам, работали на лодке, и после полуночи, ещё даже не все улеглись, приходит матрос и просит, чтобы помогли забрать с лодки человека, который открыл стрельбу. Сначала подумали шутка. Или новая вводная для тренировки. Как оказалось, всё гораздо страшнее».

Ни требований, ни условий - ничего. Матрос будто сошёл с ума. Расстрелял сослуживцев, заперся в торпедном отсеке и угрожал взорвать атомный подводный крейсер.

Игорь Кондаков, полковник запаса: «Изначально с ним вступил в переговоры наш «штатный», ну, не штатный, так как у нас нет штатных переговорщиков. Это люди, которые кроме своих основных обязанностей, проходили обучение по переговорам с лицами, удерживающими заложников. Он вступил в переговоры с этим матросиком, Кузьминых, если память мне не изменяет, который уже до этого убил 8 своих сослуживцев, задраился в первом отсеке, где были торпеды. Торпеды там, говорили, были такие, что очень мощные. И была опасность. Он разложил под этими торпедами досочки, тряпочки - в случае угрозы хотел развести там огонь. Если бы в результате пожара сдетонировали эти торпеды, то была бы грязная бомба атомная».

Попасть в задраенный отсек снаружи быстро невозможно. Помог навык переговорщика. Вот он на фото, запечатлён как раз после ликвидации угрозы теракта на подлодке.

Александр Чемерский, подполковник в отставке, председатель Совета ветеранов УФСБ по Мурманской области: «Он вышел на личный контакт с преступником. И в дальнейшей работе по нейтрализации преступника была возможность добиться открытия дверей. Он не закрылся и разговаривал с нами по переговорному устройству, периодически выставлял условия. Он общался с переговорщиком. Я снимаю шляпу перед нашим офицером».

Катастрофы удалось избежать лишь благодаря профессиональным действиям отряда специального назначения УФСБ по Мурманской области «Косатка».

Этот случай - единственный в истории. И хотя планы действия в подобных ситуациях есть у каждой страны, обладающей атомными субмаринами, больше ни одно спецподразделение мира на практике с такой угрозой не сталкивалось.