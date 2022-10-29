Марина Табейкина: жалость к себе – не лучший жизненный сценарийС 1 января 2023 года страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся в среднем на одну тысячу рублей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.10.22 16:00

ЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА: своих забывать у спецназа не принято

Борьба с терроризмом - серьёзная работа, связанная с постоянной опасностью для жизни и здоровья. Бойцы сил антитеррора идут на риск, чтобы земляки могли жить спокойно и не опасаться терактов в мирных городах.

К сожалению, есть те, кто с заданий не возвращается. В отряде спецназа ФСБ управления по Мурманской области за всё время его существования двое погибших во время выполнения боевого задания.

Игорь Кондаков, полковник запаса: «Капитан Николаев Андрей Владимирович - мы его забрали из пограничников. Он там служил по контракту, по-моему. Да, по контракту. Парень - дважды мастер спорта. Мастер спорта по лыжам, мастер спорта по биатлону. И догадайтесь куда мы его взяли, кем. Естественно снайпером. Служит, продолжает дело отца».

Отряду, в котором находились снайпер Андрей Николаев и водитель Андрей Дрозд, была поставлена задача по захвату информатора группы террористов на Северном Кавказе. Шли ночью. В полной темноте наткнулись на отряд боевиков, который в это время также двигался на встречу с информатором.

Андрей Чепурнов, подполковник в отставке: «Передовой дозор столкнулся на коротком расстоянии. И первыми своими очередями вывел из строя передовой дозор противника. Пуля - дура. Кому-то она прилетела, просто повредив одежду, кому-то попала в магазин автомата. Но попала и нашим ребятам. Причём у Андрея Николаева рожок был выстрелян до последнего. Потом, когда остатки этой банды скрылись в темноте, вызвали вертолёт. И раненого Николаева понесли на борт. Причём Андрей Дрозд помогал его доставить до вертолёта. Уже сидя в вертолёте, сказал: «Что-то у меня грудь болит». А потом умер. С Андреем Николаевым врачи боролись за его жизнь ещё часов восемь, наверное, если не больше».

Андрей Николаев и Андрей Дрозд навечно вписаны в историю отряда специального назначения «Косатка». Их имена выбиты на памятной табличке в музее истории ФСБ по Мурманской области. Портреты двух павших героев также размещены в холле здания Управления федеральной службы безопасности региона. Своих забывать у спецназа не принято. А особенно тех своих, которые ради мира отдали самое ценное, что у них было, свои жизни.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Устойчивое развитие в современном мире. Аналитика, тренды, необходимость рынка труда
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА: своих забывать у спецназа не принятоЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА: снимаю шляпу перед нашим офицеромЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА: арктические ворота России под надёжной защитой
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Последние комментарии

Мария
25.10.22 13:45
Молодцы ребята, гордимся вами)))
Комментарий к новости:Благотворительная организация «Радуга» оказывает помощь многодетным семьям, инвалидам и всем тем, кто оказался в тяжёлой жизненной ситуации
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
24.10.22 21:03
Здравствуйте, мурманчане и гости земли Кольской. Учащиеся МБОУ КШМ приняли участие в митинге, приуроченном к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье! КШМ помнит, КШМ гордится! И именно
Комментарий к новости:В Мурманске состоялся митинг, приуроченный к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье
Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире19:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)19:30«Сделано в Италии». Художественный сериал, серия 5 (16+)20:30«Итоги». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Все выплаты будут произведены, несмотря на объединение ПФР и ФСС - Минтруд-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 18 копеек, евро теряет почти 44 копейки-PRO Энергетику (18+)Вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили уход региона от мазутозависимости-PRO ЖКХ (18+)Систему теплоснабжения Октябрьского округа Мурманска модернизируют при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 1 октября 2023 года военные пенсии планируют проиндексировать на 10,5 процента
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Что делать работодателю, если сотрудник попал под мобилизацию?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика