ЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА: своих забывать у спецназа не принято

Борьба с терроризмом - серьёзная работа, связанная с постоянной опасностью для жизни и здоровья. Бойцы сил антитеррора идут на риск, чтобы земляки могли жить спокойно и не опасаться терактов в мирных городах.

К сожалению, есть те, кто с заданий не возвращается. В отряде спецназа ФСБ управления по Мурманской области за всё время его существования двое погибших во время выполнения боевого задания.

Игорь Кондаков, полковник запаса: «Капитан Николаев Андрей Владимирович - мы его забрали из пограничников. Он там служил по контракту, по-моему. Да, по контракту. Парень - дважды мастер спорта. Мастер спорта по лыжам, мастер спорта по биатлону. И догадайтесь куда мы его взяли, кем. Естественно снайпером. Служит, продолжает дело отца».

Отряду, в котором находились снайпер Андрей Николаев и водитель Андрей Дрозд, была поставлена задача по захвату информатора группы террористов на Северном Кавказе. Шли ночью. В полной темноте наткнулись на отряд боевиков, который в это время также двигался на встречу с информатором.

Андрей Чепурнов, подполковник в отставке: «Передовой дозор столкнулся на коротком расстоянии. И первыми своими очередями вывел из строя передовой дозор противника. Пуля - дура. Кому-то она прилетела, просто повредив одежду, кому-то попала в магазин автомата. Но попала и нашим ребятам. Причём у Андрея Николаева рожок был выстрелян до последнего. Потом, когда остатки этой банды скрылись в темноте, вызвали вертолёт. И раненого Николаева понесли на борт. Причём Андрей Дрозд помогал его доставить до вертолёта. Уже сидя в вертолёте, сказал: «Что-то у меня грудь болит». А потом умер. С Андреем Николаевым врачи боролись за его жизнь ещё часов восемь, наверное, если не больше».

Андрей Николаев и Андрей Дрозд навечно вписаны в историю отряда специального назначения «Косатка». Их имена выбиты на памятной табличке в музее истории ФСБ по Мурманской области. Портреты двух павших героев также размещены в холле здания Управления федеральной службы безопасности региона. Своих забывать у спецназа не принято. А особенно тех своих, которые ради мира отдали самое ценное, что у них было, свои жизни.