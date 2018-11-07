Есть у революции начало…

Традиционным праздничным митингом отметили коммунисты Кольского Заполярья день рождения Октябрьской революции. Главный для всех приверженцев идей Ленина праздник провели у памятника вождю мирового пролетариата. Для них Ленин – «всегда молодой и юный Октябрь впереди». На лицах улыбки, в руках красные гвоздики - незыблемый символ революции.

Мурманские коммунисты и все те, кто считает советское прошлое страны самым важным периодом своей жизни, приехали из разных городов региона к памятнику Владимиру Ленину, чтобы вместе торжественно отметить 101-ю годовщину политического переворота, который стал новой вехой в истории нашего государства.

- Октябрьская социалистическая революция - это страница нашей истории, нашего общего прошлого, поэтому его не вычеркнешь уже, - считает Юрий Князев (г.Североморск). - И мы верны этой памяти, тем более, что я, например, всё получил от советской власти: и квартиру, и бесплатное медицинское образование, и бесплатных два высших образования. Как же могу предать этот праздник. Он до конца всегда со мной будет.

А для большинства, тех, кому суждено было родиться в период расцвета страны, объединившей в начале прошлого века пятнадцать, ныне самостоятельных государств, революция ассоциируется в первую очередь с молодостью и, как ни странно, стабильностью, которой сегодня многим так не хватает.

- Мне хочется, чтобы дети наши все знали, что была эта революция, - говорит Валентина Ануфриева (г.Снежногорск). - Был такой праздник. И не надо этого забывать. Это праздник нашей молодости, нашей жизни.

К революции, её героям и вождям можно относиться по-разному. Люди будут ещё долго спорить о событии, перевернувшем уклад прежней жизни, положившему конец Российской Империи и давшему на 69 лет жизнь новому государству Союзу Советских Социалистических Республик.