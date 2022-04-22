Есть видение и понимание проблем, которые существуют в ЗАТО - Владимир Мищенко

В Мурманской областной Думе состоялось заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по вопросам местного самоуправления. Для наглядности парламентарии побывали в самом большом ЗАТО региона Александровске.

Продолжаются прения и обсуждения предложений регионов в федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Напомним, в первом чтении он принят Государственной Думой, но часть механизмов перехода с двухуровневой системы власти на одноуровневую не проработаны.

Максим Бомбин, председатель комитет Новгородской областной Думы по законодательству и местному самоуправлению: «У нас на повестке было шесть вопросов. Эти вопросы как раз больше по обмену опытом: главный – это проект закона о местном самоуправлении, который планируется к принятию, обширно обсуждаемый. Много по нему вопросов. Соответственно регионы Северо-Запада решили обменяться мнениями, у кого какая практика сложилась».

Такая система действует, например, в ЗАТО Александровск: не так давно самый большой закрытый муниципалитет области перешёл на одноглавое управление. А ведь сторонники реформы уверены, что такой подход поможет экономии средств.

Наталья Астахова, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга: «Необходимо насыщать финансовыми возможностями разные уровни местного самоуправления. Реформа как раз способствует тому, что будет поменьше муниципальных образований и больше возможностей грамотного перераспределения тех доходов, которые сделают органы местного самоуправления более самостоятельными и более независимыми экономически, например, малых городов от больших».

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Есть видение и понимание проблем, которые существуют в ЗАТО: недаром не только на уровне президентских программ есть поддержка (реновации ЗАТО), уже определены средства и на 2022 год».

Другие же парламентарии считают, что передача полномочий ослабит взаимодействие местной власти с населением малых сёл и поёелков. Одним словом, прийти к общему знаменателю пока не получается, работать придётся максимально быстро, когда закон со всеми поправками всё же окончательно утвердят на государственном уровне.