Есть второй резидент Арктической зоны Российской Федерации от Мурманской области

Чуть позже стало известно, что зарегистрирован второй резидент Арктической зоны Российской Федерации от Мурманской области. Им стал проект по созданию туристического кластера «Порт Лиинахамари».

В населенном пункте на берегу Печенгского залива будут развивать не только природный и экологический туризм, но и создадут необходимую для захода круизных судов, яхт, развития дайвинга и морской рыбалки инфраструктуру.

Общая стоимость проекта составляет 12,5 миллиарда рублей, будет создано 250 новых рабочих мест.

Туристический комплекс будет построен до 2026 года.