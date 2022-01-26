Есть замечания - комиссия проверяет дворы Ленинского округа Мурманска

Капризная северная погода проверяет мурманчан на прочность уже несколько недель. Снегопады, обрушившиеся на город, быстро сменились оттепелью, а потом и гололёдом. Теперь большую опасность для горожан и их личного автотранспорта представляют свисающие с крыш сосульки и заледеневшие шапки снега. ГЖИ и прокуратура отправились в совместный рейд, чтобы проверить работу управляющих компаний.

За один совместный рейд сотрудники Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области и прокураторы успевают объехать около 30 адресов. В этот раз под проверку попали дворы Ленинского округа Мурманска.

План таких рейдов составляется согласно обращениям северян, которые они оставляют в социальных сетях и на портале «Наш Север».

Алена Кузнецова, и.о. министра Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «Последние две недели поступает большое количество жалоб. Погода переменчивая, потому что сначала у нас были снегопады, потом буран, сейчас плюс, вылезли из всех температурных графиков. А сейчас всё замерзло. А мы предупреждали управляющие компании: будет потепление, убирайте сосульки, наледь, в мороз невозможно будет отковырять без вреда для кровли».

Недобросовестные управляющие компании вычисляются сразу, например, одна их них обслуживает дом №5 корп.3 по проспекту Героев-североморцев.

Дарья Попова, помощник прокурора Ленинского округа г.Мурманска: «В ходе настоящей проверки установлено наличие наледи на крышах, обильное количество снега на придомовой территории. Кроме того, отсутствует посыпка территории возле подъездов, что может повлечь за собой травмы граждан, проживающих в них».

Такие нарушения фиксируют и по результатам проверки сразу же оформляют дела об административных правонарушениях.