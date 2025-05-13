Эстафета гордости и памяти: спортсмены ЗАТО Александровск пронесли знамя спортивного события от Гаджиево до Полярного

Преодолели дистанцию уже традиционно - бегом, вспоминая подвиги советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Настроен преодолеть всю дистанцию и Владимир Федоров, который уже в третий раз выходит на старт эстафеты Победы. Путь предстоит нелегкий: опытные участники знают, что погода и ландшафт могут стать помощниками, а могут значительно усложнить задачу. А вот соратниками в традиционном спортивном событии остаются гордость и память за поколение победителей, за героев своей семьи.

Владимир Фёдоров, участник забега «Эстафета Победа», г. Гаджиево: «У меня бабушка и дедушка воевали под Сталинградом, после войны остались в Калининградской области – занимались восстановлением».

Маршрут эстафеты пролегает от площади города подводников до Полярного, при этом участники события делают круг по городу судоремонтников.

В этот раз погода сжалилась, подбадривая спортсменов осторожными весенними лучами солнца на коротком отрезке пути от Гаджиево к Снежногорску.

Забег предусматривает два формата участия: можно преодолеть всю дистанцию, что и выбирают, например, профессиональные и подготовленные легкоатлеты, а можно пронести знамя около пятисот метров: далее во избежание травм и проблем со здоровьем участника поднимают на борт автобуса и транспортом доставляют к финишу.

Юлия Кощеева, участница забега «Эстафета Победа», г. Гаджиево: «Это мой любимый праздник, я патриот своей страны. Хочется участвовать, какую-то частичку вносить в это дело».

Массовый финиш – одна из самых ярких частей «Эстафеты Победы». На площадь Полярного вбегают все участники, неся знамя для передачи его почётному жителю города воинской славы. Что символизирует преемственность поколений, признание подвига советского народа и невербальное обещание потомков сохранять хрупкий мир сегодня.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, в каждой есть свои герои, мы обязаны их помнить. Новое поколение должно помнить тот подвиг, который совершили наши предки. А этому есть доказательство – участие наших современников в СВО».

Счастливый номер с заветной цифрой 80 достался жительнице Полярного, как признается Анастасия Сабадаш, совершенно случайно.

Анастасия Сабадаш, участница забега «Эстафета Победа», г. Полярный: «Сегодня мы бежали «Эстафету Победы» вместе с дочерью, которой пять лет. Бежали в память о нашем прадеде Комаревцеве Павле Григорьевиче. Такой подвиг, который совершил он, нам не по силам, но в память о нём мы сделали небольшой поступок, пробежав такую дистанцию».

Впервые к александровцам в победном забеге присоединились мурманчане - специалисты Управления Федеральной службы исполнения наказаний осилили весь маршрут.

Андрей Киричев, участник забега «Эстафета Победа», г. Мурманск: «Преодолели с компанией единомышленников. Бежали почти на равных. Подбадривали. Трасса нелёгкая».

Александр Егоров, участник забега «Эстафета Победа», г. Мурманск: «Дистанции и больше преодолевали, но май – начало бегового сезона, поэтому было непросто. У меня воевал прадед, погиб в 1942-м под Ленинградом. У бабушки сестра воевала, дошла до Берлина, была медработником».

После финиша перед зрителями развернули наступательную операцию. В бой по захвату огневой точки бросились воины морской пехоты.

Александр Чапенко, руководитель группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон», г. Мурманск: «Морская пехота атаковала склон, вскрыла оборону противника, нейтрализовала его огневую точку на условной высоте. Была представлена форма одежды морской пехоты образца1944 года, а также сил противника – горные войска и войска СС».

Историческая реконструкция стала необычным штрихом в завершении спортивного события. «Титовский гарнизон» широкими мазками постарался показать подвиг морской пехоты Северного флота. Если точнее, то штурм хребта Муста Тунтури в октябре 1944 года 12-й бригадой.

Также реконструкторы анонсировали выставку оружия и обмундирования, которую откроют уже в ближайшую субботу во время Всероссийской акции «Ночь музеев» в Полярном.