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День за днём с «Арктик-ТВ»14.06.18 19:30

«Эстафета Победы-2018» прошла в День России

Главным спортивным событием минувших выходных в городах Александровска стал легкоатлетический забег «Эстафета Победы-2018». Маршрут традиционного  26-километрового пробега соединил три города большого ЗАТО.

Изначально легкоатлетическое состязание было приурочено ко Дню Победы и проводилось в начале мая. Но из-за плохой майской погоды забег перенесли на июнь, приурочив его ко Дню России.

Сбор участников состоялся на площади имени Льва Матушкина в столице подводных сил. Правила не меняются: бегуны регистрируются, получают номера, маршрут для большинства привычный - по главной улице Гаджиево в сопровождении представителей Госавтоинспекции и медиков. Каждому участнику праздничного  спортивного действа был выделен определённый отрезок дистанции, а остальные следовали на автобусе до своего участка пути. Исключение – знамённая группа, члены которой бежали всю дистанцию.

В Снежногорске  они пробежали круг почёта по нижней террасе, далее - к площади имени Валентина Мурко, где спортсменов  приветствовали горожане, пришедшие на праздник. Затем им пришлось преодолеть часть трудного пути по серпантину,  чтобы выйти на финишную прямую в Полярном, устремившись к красной ленточке у стелы «Город воинской славы».

Не менее символичный ритуал – передача победного знамени пробега.

Людмила Армянинова, почётный гражданин г. Полярный, которая принимала знамя на финише, отмечает: «Дистанция эстафеты памятная: город Гаджиево, площадь Матушкина - героя России, Снежногорск – город судоремонтников, святое место – Оленья Губа и Полярный – город воинской славы. Приятно, что среди участников эстафеты есть и молодёжь, и представители старшего поколения.  Этот пробег посвящается и Дню Победы, и Дню России, ветеранам Великой Отечественной войны».

Главное в эстафете - сопричастность к знаковому событию, считает Максим Белоусов из Гаджиево: «Это не подвиг. Я занимаюсь беговым видом спорта, мне это просто нравится. Пробегал и большие дистанции, есть личные рекорды, например, дистанция в 50 километров. Сегодня дистанция не слишком сложная, погода позволяет, бежалось хорошо».

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