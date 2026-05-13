«Эстафета Победы»: за три часа преодолеть 24 км – маршрут через три города

Всё это время легкоатлеты несут знамя эстафеты, чтобы в городе воинской славы торжественно передать его в руки участников организации «Дети войны».

Родиону всего 9 лет, а это уже далеко не первые километры в его спортивной карьере. Вместе с шестью десятками легкоатлетов он выходит на старт традиционной для ЗАТО Александровск «Эстафеты Победы».

Родион Мариничев, участник «Эстафеты Победы», г. Полярный: «Мой папа бежал в прошлом году, я с ним тоже бежал. В этом году тоже решил принять участие».

Счастливый номер – 81-й, как и годовщина со дня Победы, в этом году достался начальнику пожарной части города воинской славы. Спортсменам предстоит преодолеть маршрут длиной около 24 километров, но главное, это, как и на поле боя, понимать, что ты не один.

Роман Осипов, участник «Эстафеты Победы», г. Полярный: «Я своим примером уже много лет привлекаю ребят, всегда находятся желающие, мне очень отрадно. Уже и не сосчитать, сколько я раз принимал участие в этих забегах. Но так сложилось, что я финиширую, а помимо этого несколько этапов сам пробегаю. Для меня эта эстафета - участие в чём-то большом, значимом».

Знамя «Эстафеты Победы» по очереди участники пробега проносят через три города – Гаджиево, Снежногорск и Полярный. Роман Осипов торжественно передает его в руки участника общества «Дети войны», как символ признательности поколений за подвиг советского народа.

В этом году к александровцам в пробеге присоединились легкоатлеты из Мончегорска, Заполярного и Мурманска.

Александр Егоров, участник «Эстафеты Победы», г. Мурманск: «Понравилась организация, поэтому в этом году решили побольше участников привлечь, почтить память предков, пронести знамя по всему маршруту».

Северная погода в дни эстафеты редко балует участников события тёплыми лучами солнца, но спортсмены не жалуются, представляя, какого было защитникам Заполярья в таких условиях месяцами удерживать оборону.

Александр Егоров, участник «Эстафеты Победы», г. Мурманск: «Погода хорошая, для меня сегодня нежарко, настроение отличное. Прекрасная музыка, хорошая компания».

И сегодня эхо войны разносится по сопкам: об этом не понаслышке знает Наталья Хорольская, которая занимается поисковым движением больше 20 лет. «Эстафета Победы» для неё – это ещё один способ сказать героям русской земли спасибо.

Наталья Хорольская, участница «Эстафеты Победы», г. Заполярный: «Это образ жизни: приезжать летом, искать… Нагрузка физическая и там, и здесь. Скажем так, бег пригождается, когда по сопкам бегаешь, ходишь, всё один к одному».

За работу в тылу, сохранение исторической памяти, помощь военнослужащим и поддержку бойцов специальной военной операции Наталья и другие волонтёры отмечены наградами: памятные медали после финиша добровольцы получили из рук заместителя председателя Совета депутатов ЗАТО Александровск Татьяны Шастовой.