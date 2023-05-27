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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.05.23 20:30

Эта неделя останется в истории и памяти: делегация Белоруссии посетила Мурманск, «Последний звонок» в Долине Уюта, День славянской письменности и праздник «Сабантуй»

Прямое авиасообщение с Минском, День славянской письменности и праздник «Сабантуй» – о национальных корнях поговорим с представителями татарского культурного общества «Яхташ» с супругами Биккиняевыми…

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская с обзором самых заметных событий уходящих дней.

А гости студии Раил Биккиняев, руководитель татарского культурного общества «Якташ», Камила Биккиняева, заместитель руководителя татарского культурного общества «Якташ», и Алла Чурлик, врач-эндокринолог Мурманской областной детской клинической больницы, помогут нам расширить информационное поле.

Но обо всём по порядку.

Прямое авиасообщение с Минском, День славянской письменности и праздник «Сабантуй» – о национальных корнях поговорим с представителями татарского культурного общества «Яхташ» с супругами Биккиняевыми…

Умники и умницы – последний звонок для выпускников, арт-объект в память о пропавших детях и охота на алиментщиков…

О детских болезнях поговорим с врачом эндокринологом Аллой Чурлик.

В Мурманскую область с рабочим визитом прибыла делегация Белоруссии во главе с премьер-министром республики Романом Головченко…

В аэропорту Мурманск встретили первый самолёт, открывший прямое авиасообщение между столицей Заполярья и Минском. Улететь в столицу Беларуси или же вернуться назад можно по вторникам. Подробности в нашем материале…

На этой неделе мурманчане отмечали День славянской письменности и культуры. Традиционно местом встречи стал сквер у памятника святых равноапостольных Кириллу и Мефодию, которые создали русский алфавит. Здесь собрались школьники, писатели и верующие люди…

В Государственном архиве состоялась встреча с представителями туристической сферы, историками, краеведами и другими заинтересованными лицами, чтобы обсудить роль истории Кольского полуострова в современном туризме...

Пожаром, который вспыхнул в одной из квартир двухэтажного дома по улице Пригородной, заинтересовались в областной прокуратуре. Специалисты МЧС, прибывшие для ликвидации возгорания, сообщили об одном пострадавшем. Напомним, пожар в доме номер 45 по улице Пригородной в Мурманске вспыхнул в средине дня в четверг. Огонь перекинулся и на кровлю здания. Чуть позже стало известно, что конструкция обрушилась. На место происшествия для координации действий специальных служб и правоохранительных органов незамедлительно выехал заместитель прокурора Первомайского административного округа Мурманска. «Установление всех обстоятельств, ход процессуальной проверки, а также вопрос расселения жильцов многоквартирного дома находится на контроле в прокуратуре», - сообщили в ведомстве. На место ЧП для эвакуированных из строения жителей прибыл автобус. Дом каменный, но вот его перекрытия, скорее всего, деревянные, поэтому пламя быстро распространилось по площади. Говорить о восстановлении и пригодности для жизни квартир пока преждевременно.

Жителю Заозерска грозит серьёзное наказание за открытое хищение чужого имущества. В одном из магазинов ЗАТО его сотрудники остановили мужчину, попытавшегося покинуть помещение супермаркета не оплатив продукты. Подозреваемый вернул одну упаковку полуфабрикатов, а вот вторую - стоимость 49 рублей - решил оставить себе. Позже местный житель, рассказал правоохранителям, что на совершение противоправного поступка его натолкнуло желание продолжить застолье, однако финансовая возможность на покупку продуктов питания в тот момент у него отсутствовала. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит срок до 4 лет лишения свободы.

В Мурманской области проходит акция «Судебные приставы – детям». Цель которой привлечь внимание общественности к острой проблеме неуплаты алиментов…

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» презентовал открытие арт-объекта на Семёновском озере. Инсталляция приурочена к Международному дню пропавших детей, который проходил на этой неделе, и призвана обратить внимание родителей на то, что вопрос пропажи детей остаётся актуальным на сегодняшний день…

В областном центре состоялась торжественная встреча лучших выпускников 2023 года…

23 мая для выпускников мурманских школ состоялся праздник «Последний звонок». Попрощаться с учёбой им удалось весело и ярко в Долине Уюта, где для 9-ти и 11-классников организовали и провели многочисленные и разнообразные мероприятия и концерт...

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Тот самый секретарь
18.05.23 22:50
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