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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.10.22 19:30

«Эталон» коммунальных бед на примере дома №16/20 на улице Ушакова Мурманска

Жители на улице Ушакова, 16/20 Мурманска бьют тревогу – полная антисанитария, плесень, влага и вонь! В таких условиях приходится жить тем, у кого квартиры в этом многоквартирном доме. За 15 лет коммунальные проблемы так и не решили, здание начинает разрушаться, начиная с первого этажа.

Со слов местных жителей, дело не только в бездействии управляющей компании. Фактически её не существует…

Когда начала обрушиваться лестница, её «починили» пеной из баллончика, а выбитые в подъезде окна вставили только после широкой огласки проблемы в социальных сетях. Жители дома на улице Ушакова в Мурманске никак не могут привыкнуть к тому, что управляющую компанию приходится заставлять работать «пинками», да только с недавних пор им вообще не с кого стало спросить.

Надежда Герасимова, местный житель: «Я в августе ездила, на дверях только было написано, что надо обращаться по телефону по предварительной записи. Сколько звонили - ни ответа, ни привета».

Местные жители не понимают, за что они стабильно платят по квитанциям. Создаётся такое впечатление, что все коммунальные беды, которые обычно встречаются в домах нашего региона, сконцентрировались в одном месте.

Николай Михайлов, местный житель: «У нас не было никакого ремонта в подъезде, у нас не было окон очень долгое время, я лично здесь с помойки, которая у нас в двадцати метрах, брал фанеру и забивал ей окна, потому что зимой сугробы по щиколотку в подъезде. Не работает дверь, подъезд, естественно, просто нараспашку».

Ко всему прочему в подвале стоит вода, от которой постепенно начали расползаться фундамент и стены. Из-за повышенной влажности краска облупилась и плесень покрывает уже два этажа.

Николай Михайлов, местный житель: «Большая проблема с подтоплением в подвале. Там воды примерно по колено».

Но и это не всё! На протяжении двух месяцев люди и вовсе были вынуждены передвигаться в темноте, так как в подъезде не было света. Исправил ситуацию с освещением один из жильцов дома.

Анатолий Прокопенко, местный житель: «За время своего управления, за год, они лишь нам починили электрощит».

Вредны для местной детворы, да и для взрослых подвальные испарения и полчища насекомых, которые не стесняются штурмовать местные квартиры. 

Марина Жукова, местный житель: «Комары, клопы, кожееды... Управляющая компания летом бросала дымовые шашки, на пару месяцев стало легче, сейчас опять всё тоже самое. Опять появились комары, хотя уже не сезон, бегают у нас мыши постоянно. У меня натяжные потолки, по потолку бегает мышка периодически. Хорошо, что  не падает в квартиру».

И это ещё не всё. Проблемы с коммуникациями в доме стоят также остро, как и остальные.

Марина Жукова, местный житель: «Например, в нашем втором подъезде нужно привести в порядок стояк канализации, потому что там сочится вода уже в течении пяти лет, что я живу в этом доме. А люди говорят, что чуть раньше это началось».

По словам жителей проблемного дома, за последнее время здесь сменились три управляющие компании. А действующая организация, кажется горожанам, не только не отвечает очно, но и заблокировала сообщения жителей в своей группе в социальной сети.

Редакция «Арктик-ТВ» продолжит следить за развитием событий.

 

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