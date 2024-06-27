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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.06.24 19:30

Этап выдвижения кандидатов на выборы губернатора Мурманской области официально завершён

Всего подавались и были зарегистрированы пять человек.

Предусмотрены две формы для выдвижения кандидатов на выборы губернатора Мурманской области: самовыдвижение и от политической партии. В нашем регионе были зарегистрированы: Андрей Чибис от партии «Единая Россия», Станислав Гонтарь- от ЛДПР, Юрий Климченко - от «Партии пенсионеров за социальную справедливость», Юрий Ваталин - от КПРФ и самовыдвиженец Кариб Гаджимагомедов.

Антон Богомолов, председатель Избирательной комиссии Мурманской области: «В этот период кандидаты подготовили необходимое количество документов, которые нужны для этого этапа. Все эти документы проверены. Они соответствуют требованиям законодательства. И кандидаты приступают к новому этапу подготовки к избирательной кампании».

Теперь кандидатам от политических партий предстоит собрать листы поддержки от депутатов, представителей органов муниципальных образований. Минимальное число подписей 34, максимальное 36. А самовыдвиженцу необходимо собрать минимум 2732 подписи в свою поддержку. С 9 июля начнётся приём документов на регистрацию.

Антон Богомолов, председатель Избирательной комиссии Мурманской области: «Кандидаты должны будут собрать эти подписи, представить не только их, но и необходимые документы уже для этапа регистрации в качестве кандидата на должность губернатора Мурманской области. Это и документы, связанные со сбором подписей, и различные финансовые документы. И один из важнейших документов – должны быть представлены по три кандидата на должность сенатора Мурманской области, которая в дальнейшем будет назначаться в Совет Федерации».

Напомним, выборы губернатора Мурманской области состоятся 7 и 8 сентября в единый день голосования. А в нашем регионе будут открыты 407 избирательных участков.

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