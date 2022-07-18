Этнофестиваль «Беломорье» собрал исполнителей русской и поморской песни со всех уголков страны

Традиции открывать важнейшие события в посёлке, проходя по мосту через реку Умба, уже много десятков лет. Согласно местным поверьям, во время такого шествия необходимо бросать в воду венки из черемухи – на счастье. В этот раз ломать деревья не стали, но, как и положено, пирогами и свежим квасом хозяева встречали долгожданных гостей этнического фестиваля «Беломорье».

Традиции открывать важнейшие события в посёлке, проходя по мосту через реку Умба, уже много десятков лет. Согласно местным поверьям, во время такого шествия необходимо бросать в воду венки из черемухи – на счастье. В этот раз ломать деревья не стали, но, как и положено, пирогами и свежим квасом хозяева встречали долгожданных гостей этнического фестиваля «Беломорье».

Такие народные гуляния стали возрождать в древних поселениях, как говорят представители творческих коллективов, где на генетическом уровне крепко сидит наша культура в сердцах людей, а родная земля из памяти помогает этот код расшифровать.

Коллектив «Белозерье», г. Санкт-Петербург: «Нам захотелось что-то такое возродить, то, что было утеряно. Утеряно за советское, пусть и прекрасное время. Я чувствовала кожей, что мы что-то потеряли».

Какой же праздник без ярмарки? Нашлось здесь место и для мастеров-ремесленников. Например, девушки из Туломы занялись созданием сумок и деталей одежды из рыбьей кожи. Поговаривают, что материал прочнее животной кожи, а для украшения изделий можно использовать декоративные элементы.

Саамская община «Тулома», пос. Тулома: «На выставке можно посмотреть готовые изделия: твёрдое и мягкое рукоделие, бисерная вышивка».

Особое место природным материалам. После книги про мыс Корабль Николая Фришмана геологическими находками заинтересовались в местной библиотеке, специалисту предложили создать небольшую экспозицию, выделили полочку в учреждении. Однако камня оказалось так много, что полочка выросла в музей аметиста. В этом году проект будет отмечать своё десятилетие.

Николай Фришман, директор музея аметиста, геолог, г. Санкт-Петербург: «Почему музей аметиста: первый русский аметист – мыс Корабль. Археологически доказано многими исследованиями. Решил сделать то, чего в мире нет. Сейчас в музее представлено порядка 70 месторождений в России и 75 стран мира аметиста».

Сейчас музей планирует расширяться: новое пространство в отдельном здании после ремонта обустроят для встреч и бесед с интересными людьми.

Но вернёмся к «Беломорью». Три дня не смолкали на Терском берегу песни, не останавливались хороводы. Так и встретили ещё один фестиваль – рыбный. Зазвали на «РыбаФест» Царицу, к берегу доставили главную рыбку праздника по реке, а встретили вновь песнями и народными плясками.

Молодёжные коллективы Дома культуры, пос. Умба: «Движения, манера подачи, плавность. Костюмы отличаются, причёски, есть кокошники, венки».

Гастролируют местные исполнители и по городам Мурманской области, бывают на фестивалях в Пскове, Калининграде, Санкт-Петербурге, выступали на сценах Финляндии. Но лучше всего принимают дома, признаются народники.

Ансамбль русской народной песни «Поморье», пос. Умба: «Своя земля греет, на своей земле атмосфера суперская».

Больше 40 лет в коллективе работает Вера Шевелёва, она попала в Умбу по распределению сразу после музыкального училища, да так и осталась – прикипела сердцем к самобытности посёлка.

Вера Шевелёва, руководитель ансамбля русской народной песни «Поморье», пос. Умба: «Вдохновляют, во-первых, люди, здесь замечательные! Второе – это природа, Белое море - всё-таки юг Мурманской области: у нас больше солнечных дней, значит, больше отдачи тепла и всего. И, конечно, это песня: девочки голосистые, здорово!».

Первоочередная задача фестиваля - вернуть промысел в народ, пусть рыбаков становится больше, тем более что количество рыбы и её разнообразие в здешних местах это вполне позволяют.

Наталья Самойленко, глава администрации Терского района: «Сегодня, к сожалению, не так много у нас рыбаков, прибрежного рыболовства. Для того, чтобы оно развивалось, развивалось предпринимательство, сохранялось, чтобы у нас больше рыбаков оформляли свои рыбопромысловые участки – это и работа, и обеспечение рыбой население не только Умбы, но и всей Мурманской области. И я надеюсь, что это у нас получится».

А перспектива есть: в прошлом году в поселении начал работу рыбоперерабатывающий цех, появились и терские бизнесмены. Рыбную продукцию из Умбы можно встретить на прилавках магазинов Мурманской области, а в планах – выйти и за пределы региона.