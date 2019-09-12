Это будет заруба - мурманские юмористы готовятся к полуфиналу КВН

В Мурманске ожидается битва. Юмористические баталии. 21 сентября на сцене «Кировки» состоится полуфинал Мурманской официальной лиги КВН.

В мурманском Доме молодёжи кипит работа, пришло время редактур. Юмористы - участники Клуба весёлых и находчивых внимательно слушают организатора, который учит не только смешно шутить, но и продумывать стратегию выступления. Как запомниться зрителю и занять первое место, каким конкурсам уделить особое внимание и как придумать свою фишку. Игра в КВН это, прежде всего, буря эмоций. Весёлые и находчивые рассказывают о том, как перед выходом на сцену дрожат коленки и кажется, что материал не готов.

«В КВНе никогда не бывает всё готово. Бывает и так, что ты непосредственно перед выходом на сцену меняешь какой-то блок своей программы, - рассказывает Татьяна Захарова, участница команды КВН «Ой всё!». - Ты понимаешь, что зритель сейчас реагирует так или иначе, очень многое зависит от зала».

А бывает и так, что программа меняется прямо во время выступления непроизвольно. И если зритель не понял, что что-то идёт не так, значит, всё успешно.

«А мы на сцене случайно вообще поменяли блоками выступление, но никто ничего не заметил, - вспоминает Дина Рыгина, участница команды КВН «Ой всё!». - И редактора сидели во время выступления, которые спорили, зачем поменяли. А было всё нормально, а они спорили: «Да, я не менял! Я думал, ты поменял!».

В полуфинале на сцене «Кировки» выступят 6 команд. Это «Бабслей», «Сверхразум», «Семейные ценности», « Сборная ПетрГУ», «Для Вас» и «Сборная Аллакурти», которая состоит из одного человека. Фаворитов, по словам редакторов, нет, оттого и юмористическая битва будет интереснее.

«Выйти, и что называется, облажаться - может каждый, - отмечает Алексей Шамов, редактор Мурманской Официальной лиги КВН. - Далеко не все опытные. А кто-то, наоборот, может быть недостаточно времени уделит подготовке, поэтому неблагодарное дело делать прогнозы. Как любит говорить Александр Васильевич Масляков, КВН - игра непредсказуемая, всё решит игра».

Весёлые и находчивые будут бороться за место в финале, по итогам которого лучшая команда отправится на фестиваль в Сочи. Зрителей ждёт сюрприз - на сцену вне конкурса выйдет «Сборная Снежногорска». В этот же вечер игру «Голосящий КиВиН», где наша команда блестяще выступила, покажут и в эфире Первого канала.

«21 сентября - это уникальный день, это будет праздник для всех любителей мурманского КВН, для всех фанатов мурманского КВН, - говорит Леонид Мостовой, директор муниципального учреждения «Дом молодёжи». - Приходите на полуфинал, давайте смотреть выступление нашей любимой команды «Сборная Снежногорска» по телевизору. И пусть поклонников хорошего юмора будет больше».

Полуфинал региональной лиги состоится 21 сентября на сцене ДК имени С.М. Кирова. Уже сложилась традиция, когда на каждой игре мурманского КВН, будь то начало сезона или финал, аншлаг. На эту игру, по словам организаторов, билеты ещё есть, но очень мало.