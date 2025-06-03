Это чудо: отыскать родного человека за тысячи километров от дома, чтобы попрощаться

83-летняя блокадница посетила губу Среднюю Кольского залива в Мурманской области, которая стала местом гибели её отца - лётчика в годы Великой Отечественной войны.

Нина Булмасова родилась 14 сентября 1941 года в Ленинграде, охваченном блокадой. Несмотря на ужасные условия Нина Васильевна смогла выжить. В Ленинграде она и росла, вместе со всеми встретила снятие блокады и Великую Победу. Затем Нина Васильевна полностью посвятила себя детям, а вернее, их воспитанию. Больше 50 лет она проработала в детском саду города-героя.

Все эти годы женщина не знала своего настоящего отца, пропавшего ещё в первый год войны. Всё, что у неё осталось, только история о военной лётной части в Гатчине, где её мама 22 июня 1941 года в последний раз попрощалась со своим мужем Василием Васильевичем Таровым. Именно в Гатчине Нина Васильевна и смогла найти данные о своём пропавшем отце.

Нина Булмасова: «С Гатчины всё и началось … Когда уже поиски тут начались более серьезные, занялась поисковая группа. Уже много лет, ещё до пандемии, мы начали это всё».

Поисковики, о которых говорит Нина Васильевна, это Заозерский отряд «Икар», которые ещё 20 лет назад обнаружил потерпевший бедствие ленд-лизовский бомбардировщик «Douglas A-20 Boston» морской авиации Северного флота. Затем к изучению и совместному поиску родственников погибших подключились детские поисковые отряды «Вьюга» и «Север». Совместными усилиями были обнаружены данные об экипаже, среди них был и капитан, отец Нины Васильевны.

Кирилл Лукьянов, командир поисковых отрядов «Вьюга» и «Север»: «Василий Васильевич, судя по справке, которую нам прислали из Москвы, прибыл 1 июля в часть … С высоты 20 метров самолёт упал вниз и полностью сгорел».

Всего на борту «Дугласа» были 4 человека, самому молодому было 19 лет, а Василию Васильевичу чуть больше двадцати. После обнаружения данных об экипаже поисковики смогли найти и Нину Васильевну. Она также жила в Ленинграде, уже Санкт-Петербурге, и даже не надеялась побывать на могиле отца. Но в 2017 году с ней связались и она решила приехать в Мурманскую область. Однако попасть на место крушения самолёта оказалось не так просто - это территория закрытого Североморска. К тому же даже летом губа Средняя таит много опасностей для маломерных судов, на которых нужно добираться до места крушения. Следующий визит в Заполярье состоялся уже в мае этого года. Нина Васильевна вместе с внучкой Александрой, капитаном заполярных поисковых отрядов, а также представителями УФСБ по Северному флоту все-таки смогла посетить место гибели отца.

Нина Булмасова: «Это непередаваемые чувства … Такое большое спасибо всем вам. У меня даже не знаю, сердце замирает. Неужели это всё-так произошло и я дошла до этого места».

Василий Васильевич Таров уже никогда не узнает, но его дочь пережила войну, блокаду, выросла, построила крепкую семью, родила двух сыновей. Сейчас у неё четверо внуков и девять правнуков. Семья разрослась и наконец-то нашла точку гибели предка, который среди гранитных вершин, мхов и снега навсегда остался защищать Кольское Заполярье.

Нина Булмасова: «Вы знаете, у меня трепещет всё»…

Кирилл Лукьянов, командир поисковых отрядов «Вьюга» и «Север»: «Знамение было. Мы когда ставили памятную табличку на камне … Сказать, что это чудо, это ничего не сказать, это вершина поискового искусства. Возможно, новичкам везёт, что именно детский отряд смог выйти на Нину Васильевну и пригласить её сюда, чтобы она посетила место гибели отца. Это больше чем чудо».

По словам Нины Васильевны, многие из детей блокадного Ленинграда так и не смогли отыскать потерявшихся в огне войны родственников. Для неё это настоящее чудо, хотя здесь ещё стоит отметить и упорство самой женщины. Несмотря на возраст Нина Васильевна ведёт активную жизнь, любит общаться с молодёжью и даже в Мурманске она встретилась со студентами техникума. Рассказала об отце и о себе.

Нина Васильевна теперь родной человек для Мурманской области и для Северного флота. Её ждут и на параде Победы, который она посещала в городе-герое Мурманске, и на другие памятные даты. Однако, всё ещё остается неизвестным точное место захоронения экипажа. Поэтому поисковые отряды намерены продолжать свою работу, установить могилы лётчиков и сообщить родным.