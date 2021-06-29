Это не Анталия, но разве «Чунга-Чанга» и «Голубая бухта» - это не самые лучшие базы для активного отдыха

Пандемия внесла свои коррективы в сезон летних отпусков, однако, мурманчане могут не унывать, ведь хорошо отдохнуть можно и дома.

Многие северяне мечтают уехать летом на юг, покупаться в море и полежать на солнце. Однако с закрытыми границами выехать куда-нибудь кроме Турции или Сочи - задача не из простых, черноморские пляжи просто переполнены отдыхающими.

Возможность хорошо провести время есть и у нас в Заполярье – мурманские турбазы готовы принять всех желающих. База отдыха «Чунга-Чанга» располагает очаровательными гостевыми домиками с мангалами. Для самых маленьких оборудована игровая площадка, а любители хорошо покушать могут посетить стильный лофт-бар «Грабли».

Екатерина Долматова, управляющая базой отдыха «Чунга-Чанга»: «Как показывает практика, люди сюда приезжают, чтобы пожарить шашлык, мясо. Также погулять по всей базе. Очень много у нас гостей с детьми, у нас есть детская площадка, где детки могут отдохнуть, пока родители отдыхают своей компанией. У нас прекрасный вид на залив, места здесь красивые».

Турбаза «Голубая бухта» предлагает множество вариантов активного отдыха: можно и на квадроцикле покататься и попариться в бане, а для экстремалов есть настоящий багги. Так же здесь можно покататься на гидроскутерах и катамаранах.

Природа, сопки, вода и катамараны… Да, это не Анталия, но разве не это самое лучшее для активного отдыха.

Действительно, с пирса открывается чудесный вид на Тулому. База работает круглый год, на ней предлагается целый перечень услуг, также здесь имеются домики на любой вкус и даже ресторан «Особняк».

Гесмет Мамедов, управляющий базой отдыха «Голубая бухта»: «Большинство людей к нам едет за поиском каких-то развлечений. Из развлечений у нас есть и квадроциклы, и квадроциклы детские, есть гидроциклы, катера, катамараны – на любой вкус и цвет, так сказать».

Базы работают соблюдая все новые ограничения и, не смотря на сложности, продолжают принимать туристов.

Наш город и область имеют огромный потенциал для туризма и отдыха, чудесная природа и замечательные виды ждут мурманчан и гостей области.