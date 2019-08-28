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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.08.19 19:30

Это не может быть нежным, у нас всё наразрыв – молодая группа «Тунтури» борется за место под солнцем рока

Музыканты постоянно пополняют список песен собственного сочинения и продолжают исполнять каверы в свойственной им постгранж манере. На репетиции творческого коллектива побывала съемочная группа «Арктик-ТВ».

Найти студию, в которой репетируют участники группы «Тунтури»,  было достаточно просто. Жители микрорайона безошибочно указали нам её локацию - по вечерам из небольшого, но невероятно атмосферного помещения, раздаются звуки постгранжа: «Я кричу: «Остановите пленку!»…

Кавер-версии известных хитов музыканты играют редко - только для разогрева. В основном создают  собственные треки, которые вскоре можно будет послушать и во Всемирной паутине в соцсети «ВКонтакте», где  у «Тунтури» появится своя карточка исполнителя. Несмотря на то, что группа существует всего год и в тренде сейчас превалируют другие жанры, а не рок, у творчества парней уже есть поклонники.

«Мы делаем то, что внутри нас, - говорит Алексей Савинцев, участник группы «Тунтури».  - Это должно быть суровым, грубым. О чём поют мужчины? О любви, о том, чтобы хотелось изменить в мире. Это не может быть нежным, у нас всё наразрыв. У нас и девиз «Снова связки на разрыв».

Под северным названием коллектива, которое пошло от Муста-Тунтури, что в  переводе с саамского означает чёрная гора, выступают в основном ребята, рожденные в южных городах страны: Тамбове, Донецке. Днём парни трудятся в офисах и только вечером они могут дать волю реальным эмоциям и в очередной раз доказывать, что ни географическое положение, ни возраст, ни профессия не могут повлиять на главную страсть - любовь к музыке.

«У меня всё началось со студенческой общаги, - вспоминает Артём Кукса,  участник группы «Тунтури», - с увлечения гитарой. Существует стереотип, что рокер должен быть с длинными волосами, с косухой, но рок - он в душе, а внешность бывает обманчивой».

Этих музыкантов  раньше можно было услышать на многих региональных фестивалях и опенэирах. Недавно коллектив  выступал на фесте «Гиперборея». Но больше всего им запомнилось прослушивание на фестивале «Полярный день», где их творчество отметил Илья Чёрт из легендарной группы «Пилот».

«Идём вперед, не сдаём позиции, ни на что не оборачиваясь, - советовал Илья Чёрт, участник группы «Пилот». – Бойцы, вы нам нужны».

Сергей Омаров, участник группы «Тунтури», вспоминает: «Были 26 команд и на прослушивании был Илья Чёрт. А я переволновался, налажал, мы заняли восьмое место. Это хороший показатель для года совместной музыкальной деятельности».

У «Тунтури» амбициозные планы, они жаждут славы и признания, в их мечтах- собрать самую большую арену Москвы – «Олимпийский».  А почему бы и нет? Если мечтать, то по максимуму, если исполнять - то только так, чтобы связки на разрыв.

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