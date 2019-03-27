Это не тёплое кресло! - Виктор Хабаров рассказал молодёжи о работе депутата

Участники проекта «ПолитСтартап» встретились с редактором городской газеты. Виктор Хабаров рассказал будущим политикам о том, каким должен быть народный избранник.

«ПолитСтартап» - не разовая акция, а постоянно действующий кадровый проект, направленный на выявление молодёжи с активной гражданской позицией, готовых попробовать свои силы в политике. В столице Заполярья таких нашлось 66 человек. Сейчас участники только знакомятся со своими наставниками - опытными политиками.

«Наша задача сейчас познакомиться на таких встречах с участниками проекта, - говорит Герман Иванов, депутат Мурманской областной Думы. – Этим мы решаем две задачи: ребята знакомятся друг с другом и общаются с наставником. Соответственно и наставники знакомятся с ребятами и отвечают на их вопросы».

В числе наставников - главный редактор газеты «Вечерний Мурманск», аудитория читателей которой составляет несколько тысяч человек, депутат городского Совета Виктор Хабаров. Политик рассказал ребятам о том, какое влияние на политику могут оказывать СМИ и что значит быть муниципальным депутатом.

«Отдавать часть, большую часть своего времени чему-то тому, чему раньше и не думал, что будешь посвящать так много времени, - глубокомысленно сказал Виктор Хабаров, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск», депутат городского Совета. - Депутатство, тем более муниципальное депутатство, - это не тёплое кресло, это тяжёлая работа».

Возраст участников проекта от 18 до 35 лет. Кто-то ставит перед собой цель пообщаться и познакомиться, понять, по какому принципу работают органы власти, а кто-то ставит конкретные цели и разрабатывает план на будущее.

«Хочу получить опыт от наставников о политической деятельности в Мурманской области. Возможно, реализовать свои цели и какие-то задачи в политике», - рассказывает Юлия Бакиева, участница проекта «ПолитСтартап».

Несмотря на загруженность, политики согласились поделиться знаниями. Среди наставников и депутат Государственной Думы Алексей Веллер, глава администрации города Андрей Сысоев и депутат областной Думы Герман Иванов.