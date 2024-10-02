«Это очень классно»: в Спутнике завершился проект Единого волонтёрского центра «Творческая осень»

Более 100 жён военнослужащих и женщин, работающих в воинских подразделениях, получали новые знания и навыки в рамках проекта «Творческая осень» от регионального Единого волонтёрского центра. Они съехались со всего региона в небольшой посёлок Спутник, чтобы пообщаться друг с другом и найти возможность для самореализации.

В проекте приняли участие более сотни женщин, желающих развивать творческие навыки и полезные знания.

Более 100 жён военнослужащих и женщин, работающих в воинских подразделениях, получали новые знания и навыки в рамках проекта «Творческая осень» от регионального Единого волонтёрского центра. Они съехались со всего региона в небольшой посёлок Спутник, чтобы пообщаться друг с другом и найти возможность для самореализации.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра: «Это десятый наш город, в который мы с мастерицами приезжаем. Задаём девушкам не только настроение, но и даём возможность для роста, для роста на творческом пути. Очень многие наши девушки, которые принимают участие, как участницы впоследствии становятся сами мастерами и объединяя небольшие сообщества, творческие классы, могут капитализировать своё новое дело, могут найти новое направление для дела. Для нас это очень важно».

В Спутник приехали мастера совершенно разной направленности. Девушки изучали новые способы вязания крючком, методику создания свечей, узнали о правилах цифрового этикета и многом другом. В дальнейшем девушки могут развить на этом свой бизнес. Например, Амалия Батухтина зарабатывает, создавая «бомбочки» для ванн, чем и решила поделиться на «Творческой осени»

Амалия Батухтина, преподаватель проекта «Творческая осень» г. Заполярный и п. Спутник: «Я видела, как минимум двух девушек, которые будут свечи делать. А это смежное с моим направлением дело, очень красивый набор можно составлять».

Ирина Ищенко создаёт из кусков ткани красивые картины, кошельки и шоперы. Девушка не первый год принимает участие в проекте и за годы сотрудничества, по словам мастерицы, стала самоувереннее.

Ирина Ищенко, преподаватель проекта «Творческая осень» г. Мурманск: «Работая с людьми, ты понимаешь, как лучше и доступнее объяснить им какой-то материал: что я хочу донести, своё творчество, чем оно интересно, чем оно разнообразно. Хочу стереть этот стереотип, бабушкин ещё, знаете, из старых драных тряпочек создавать что-то. Ну, нельзя создать из чего-то ветхого что-то красивое».

На «Творческой осени» можно не только научиться шить шоперы и мастерить бомбочки для ванн, можно, например, освоить создание вязанных сумок или корзин, чему и захотела обучиться Анастасия Огнева из Спутника.

Девушка впервые на «Творческой осени» и уже в восторге от события.

Анастасия Огнева, участница проекта «Творческая осень» п. Спутник: «Я первый раз на таком мероприятии, живу в посёлке Спутника. Впечатления потрясающие. Мне очень нравится, во-первых, очень много спикеров, в разных техниках и диаметрально противоположных: и прически, и голос. Мне понравилось, привлекло вязание. На любой вкус и цвет есть любые занятия, это очень классно, на самом деле».

А молотками стучала ещё одна участница фестиваля Анастасия Терещенко, создавая панно из сухоцветов. Девушка впервые на таком событии, но уже решила, что приедет на «Творческую осень» ещё раз.

Анастасия Терещенко, участница проекта «Творческая осень» г. Никель: «Я немножко творческий человек, мы занимались в свое время лазерной гравировкой. И я общалась на выставках с людьми разными, творческими. Сейчас мы этим не занимаемся, поэтому я скучаю. Сейчас я в своей стихии».

На «Творческой осени» найдётся занятие для каждого. Все полученные навыки можно будет не только совершенствовать, но и развить их в своё дело, как это сделали многие спикеры проекта.

Ближайшие событие проекта состоится 26 октября в Гаджиево и 16 ноября в Североморске.