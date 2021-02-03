Это очень жестоко оставлять нас без мата!

3 февраля отмечается Всемирный день борьбы с нецензурной лексикой. Напомним, что уже с начала этого месяца важным ограничением в борьбе с грубой бранью стал запрет на использование мата в социальных сетях. Мы решили узнать у мурманчан, как они относятся к этому и употребляют ли в своей жизни крепкое словцо? Срез мнений получился интересным:

- Я считаю, что русский язык не должен быть настолько обеднен и мат большую часть нашего русского языка составляет. Поэтому, я считаю, это очень жестоко оставлять нас без этого. Но вообще, мы не материмся.

- Совершенно не ругаюсь матом, от слова «совсем». Но я считаю, что, если мат уместен и если мат в данной ситуации будет хорошо звучать, то почему бы и нет. Это часть языка и не вижу смысла обделять язык такой её огромной содержимой».

- Однозначно против. И я ещё педагог. Поэтому я голосую за чистоту русской речи.

- Не особо часто матерюсь и к мату отношусь нейтрально.

- Мат – это часть русского языка, но ею лучше не злоупотреблять лишний раз. Потому что это неприлично, я думаю».

- Я отношусь к мату положительно. Потому что это часть русского языка и русской культуры.

- К запретам я отношусь отрицательно. Людям не нужно запрещать. Если вы хотите от чего оградить, то нужно делать это положительно, потому что запреты – это всегда деструктивно.