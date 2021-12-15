Это просто страшно! В доме №25 на улице Челюскинцев в Мурманске опять ЧП

Из-за прорыва системы отопления жители дома не только лишились тепла, но и их квартиры оказались залиты кипятком.

На первый взгляд, дом №25 ничем не выделяется среди окрестных двух- или трёхэтажек. Но если подойти ближе, то в глаза сразу же бросаются водяные подтёки на фасаде – одно из последствий случившейся на днях аварии. Система отопления этого дома выведена через чердак, а несколько дней назад одну из труб там прорвало.

В помещения с потолка хлынул кипяток. Авария по словам жителей нанесла им серьёзный ущерб, не говоря о том, что люди зимой лишились отопления, пострадали квартиры и офис турфирмы на первом этаже.

Как отметила директор турфирмы, её офис пострадал не так сильно, однако, если протечки продолжатся, то она имеет все шансы потерять помещение.

Елена Медведева, директор турфирмы: «Мы пострадали пока ещё не так сильно, но я живу как на пороховой бочке, потому что сегодня, когда мы поднялись со своей сотрудницей на чердак, а доступ у нас свободный, может любой пройти, мы отсняли каждый вентиль, мы посмотрели в каком состоянии находятся трубы… Это просто страшно».

По словам жильцов дома, трубы отопления давали течи и в предыдущие годы, последний такой случай произошёл в конце ноября. Когда горожане обратились в управляющую компанию, там лишь развели руками, решать проблему никто кроме самих пострадавших не стал, коммунальщики ограничились лишь тем, что прислали слесарей. Причём, у местных жителей есть подозрения, что некоторые из специалистов приезжали на вызов в нетрезвом состоянии.

Действительно, а у кого просить помощи людям, оставшимся зимой без тепла на севере? По мнению коммунальщиков, жильцы сами виноваты в случившемся, потому что у них есть свободный доступ на чердак.

Ольга Степанова, жительница дома №25 на улице Челюскинцев: «Мы не могли дождаться аварийки… Ну, я не знаю, знаете, как написано в квитанциях от управляющей компании – аварийка, технический участок. Человек был невменяемый просто, он приехал пьяный, он кричал матами, он сказал, что мы сами во всём виноваты. Мужчины наши с подъезда сами перекрывали все коммуникации».

Более того, именно силами самих жильцов были проведены все ремонтные работы, люди сами нанимали специалистов и, где могли, меняли старые гнилые трубы.

И одними трубами дело не ограничилось, жильцы своими руками чинили свет внутри и снаружи своих подъездов. То, что дом нуждается в капитальном ремонте, им ясно как день. Но, с другой стороны, чего ещё можно требовать от здания, в котором с самого момента его постройки в 1952 году основательного ремонта не проводилось?