Это труха! Это бардак! Пора объединяться! – активисты общественной организации «Городской комитет развития»

Во вчерашнем выпуске новостей «Арктик-ТВ» зрители нашего телеканала увидели сюжет о капитальном ремонте дома № 70 по проспекту Ленина. Глава города осталась недовольной выполненными работами, однако, на этом история с культурным наследием города не закончилась. Жильцы этой «сталинки» пригласили съёмочную группу «Арктик-ТВ», чтобы показать то, что осталось скрытым за дверью подъезда.

Дом № 70 по проспекту Ленина был построен в 1938 году. В военные годы в него попала авиабомба, взрыв уничтожил несколько этажей, но несущие стены устояли. «Сталинский крепыш» был восстановлен и по сей день вызывает восхищение горожан и гостей города, тем более в этом году фасад многоэтажки покрасили в ярко-коралловый цвет. Однако результат работ, которые были выполнены за счёт Фонда капитального ремонта, не понравился Тамаре Прямиковой, главе муниципального образования город Мурманск.

«Я считаю, что это безобразное отношение работников, тех, кто выполнял ремонтные работы, к своему делу, - говорит Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - По крайней мере, по этому двору. Мы видим, что уже штукатурка сыпется, над аркой, где проходит карнизная белая полоса, уже ржавчина. Провода просто висят на ветру и болтаются, а каналы, где они должны проходить, всё сломаны. И вот такой ещё момент: когда заканчивается ремонт, за собой всегда убирают мусор. А над козырьками не убран мусор, а этот мох, который десятилетиями рос. Он тут так и остался».

Дом на проспекте Ленина, 70 и его сосед 72-й неспроста в народе называют «капитанскими», вплоть до 1964 года в нём жили рыбопромышленники, среди них и участник Советско-Финской и Великой Отечественной войны капитан Константин Бурков. Тот самый, в честь которого в Мурманске названа улица. Сегодня в этом доме по-прежнему проживает дочь знаменитого капитана – Надежда Константиновна Буркова. Женщине сейчас 80 лет, всю свою жизнь она преподавала физику и математику, вырастила замечательных детей и внуков. Вот только уже и не помнит, когда в подъезде был ремонт, а по лестнице страшно ходить.

«По моей оценке, она не прослужит уже нисколько, потому что сгнили уже эти доски, а менять их уже бесполезно, - говорит Надежда Буркова, жительница дома № 70 по проспекту Ленина. - Ремонт этой лестницы должен был быть в 2002 году, когда у нас начали делать капитальный ремонт. Сейчас уже это никто не ремонтирует. Абсолютно никто. С 2017 году, а у меня есть записи с номерами в 051, что я просила отремонтировать подъезд».

Не получив желанного ремонта, Надежа Константиновна и её соседи старались как могли своими силами содержать подъезды и лестницы, которые уже несколько десятков лет разваливаются. Но вот когда нижние этажи начало затапливать, так как старые трубы регулярно текли, а ступеньки прогнили, терпение пожилых северян лопнуло.

«Подъезд изуродован временем, годами! Ступени расшатаны. Первого этажа нет. Его там априори нет, - возмущается Нателла Бурмистрова, жительница дома № 70 по проспекту Ленина. - Стен в подъезде нет. А когда потоп, то вся верхняя часть снега сходит вниз и весь подъезд заливается по щиколотку, люди так и выходят из подъезда. Хочу задать вопрос: кому мы платим такие деньги? Я плачу за квартиру 13500, мне эту квартиру ни государство дало, ни подарили. Я её за свои деньги купила, сама сделала ремонт. И вот 25 лет я выхожу в этот подъезд - в этот ужас. И как бороться? С кем бороться? За что я должна отдавать практически полную свою пенсию?!».

Такая же ситуация и у жителей дома № 1 на улице Самойловой, который стоит вплотную к дому № 70 по проспекту Ленина. Здесь жильцы даже немного завидуют соседям, ведь их дом покрасили, хоть и некачественно. А вот управляющая компания работает одна.

«Свои обязательства по договору они ни одно не выполнили! Кроме того, что вот мусор вывозили - всё. Больше ничего», - говорит Валентина Олещук, жительница дома № 1 по улице Самойловой.

Жители домов обратились за помощью в общественное движение «Городской комитет развития». Координаторы проекта откликнулись оперативно и приехали посмотреть на условия жизни пенсионеров.

«Когда в подъезд заходишь, то можно вообще за голову хвататься, потому что вода достигает второй ступени, - говорит Артём Кузьмин, координатор общественной организации «Городской комитет развития». - Канализация течёт, слава богу, что хоть трубы новые поставили. Что говорить о пенсионерах, которые элементарно не могут спуститься и выйти из подъезда! Посмотрите, что это такое?? Это труха! Это труха!».

Координаторы проекта пообщались с каждым, кто хотел высказаться. Надежда Константиновна, будучи сильно взволнованной, даже устроила для представителей организации «Городской комитет развития» небольшую экскурсию по проблемным точкам...

Очень тяжело смотреть на жизнь пенсионеров оказалось и Татьяне Ковалёвой. Она считает, что за такое должно быть стыдно в первую очередь управляющей компании.

«Это просто бардак! Одним словом это можно только назвать: «Бардак». Воздействовать на управляющую компанию нужно незамедлительно!», - говорит Татьяна Кузнецова, координатор общественной организации «Городской комитет развития».

По словам жителей дома, они исправно платят ежемесячные взносы в управляющую компанию за содержание и ремонт. Вот только коммунальщики положенные услуги не оказывают.

К слову, связаться с управляющей компанией редакции «Арктик-ТВ» не удалось.

Координаторы общественной организации «Городской комитет развития» Артём Кузьмин и Татьяна Ковалёва пообещали жильцам взять ситуацию на контроль и совместно с ГЖИ и главой города исправить положение в доме. Активисты считают, что только всем вместе, объединив усилия, можно привести город в порядок, заставить работать коммунальщиков и добиться достойной жизни для северян.