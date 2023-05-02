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«Это тяжело, но здорово», - Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск

Недавно об итогах работы всех сфер региона, включающих экономику, социальные меры поддержки, транспорт, образование и туризм рассказал губернатор Андрей Чибис. О частных моментах, касающихся муниципалитетов, в ряде городов прошли встречи глав с жителями. Не исключением стал и ЗАТО Александровск.

За четыре последних года в ЗАТО Александровск существенно увеличилось финансирование системы образования. Причём, участие в проектах и получаемые школами гранты – системный показатель того, что каждый коллектив заинтересован в качественных преобразованиях. Например, в 266-й школе Снежногорска открыт инженерный класс, его оснащение - прямая заслуга педагогов и учащихся. В учреждении, которому больше 40 лет, провели замену окон на современные стеклопакеты. В этом году на ремонт кровли также будут выделены средства.

Зинаида Румянцева, директор школы №266, г. Снежногорск: «Мы понимаем, что критиковать легче, но когда проезжаешь в другие регионы и видишь, сколько делается в нашем уютном ЗАТО, сколько делается для людей, для наших детей, то хочется сказать только слова благодарности и правительству Мурманской области, и нашему главе, что заботятся о наших детях».

Такие успехи есть и в других образовательных учреждениях: в муниципалитете получено 5 грантов регионального проекта «Арктическая школа», на базе всех школ открыты «Точки роста». Не отстают в достижениях от образования и сферы культуры, молодёжной политики и спорта.

Александр Хвостенко, председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Для молодёжи открываются новые пространства, для более старшего возраста («Сопки. Спорт», «Сопки. Семья), самое отрадное, что эта история не останавливается, она продолжается».

Об этом свидетельствуют, в том числе, установленные за 4 года в большом ЗАТО 15 игровых и спортивных комплексов, три благоустроенные общественные территории.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Действительно, кардинально всё изменилось, мы «расшевелились» (по-другому, не могу сказать), и работа идёт по всем направлениям. Это тяжело, но здорово».

Успешно продолжается и программа «Реновация ЗАТО», стартовавшая в 2021 году. Коснулись мероприятия не только сноса пустующих зданий в Гаджиево, Полярном и Оленьей Губе, но и ремонта квартир, кровель учреждений культуры и образования, фасадов жилых домов.

В 2023 году в ЗАТО Александровск будут капитально отремонтированы 14 домов, из них 11, включая, объект культурного наследия на улице Моисеева, 4 в Полярном.

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