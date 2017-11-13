Это здорово, когда люди имеют выбор медуслуг – Сергей Дубовой

С бесплатной медициной в Мурманской области в последнее время не все однозначно. Например, не хватает специалистов и технических возможностей. Пока региональные правительство и Минздрав пытаются решить накопившиеся проблемы, брешь на рынке оздоровительных услуг стараются заполнить частные клиники, которые тщательно подбирают персонал и работают на более высоком профессиональном уровне. На открытие нового медцентра побывала и съемочная группа. «Арктик-ТВ».

Когда есть выбор и тем более конкуренция, всегда хорошо. Участники рынка, в том числе медицинских услуг, стараются предложить своим пациентам лучшее качество обслуживания и то, чего обычно не хватает в государственных лечебных учреждениях, куда последние ноу-хау из-за сложных финансовых механизмов доходят не так быстро. Да и все, кто хоть раз был в региональных больницах и поликлиниках, никогда не забудет темные коридоры, очереди к специалистам и в регистратуру за номерками.

- Самый главный приоритет нашей компании - это безопасность наших пациентов, - отмечает Илона Савицкая, руководитель клиники современной медицины, - поэтому мы с особой тщательностью подбирали всё медицинское оборудование, приглашали лучших специалистов.

Частные клиники это кончено бизнес, но и отношение к клиентам здесь совершено другое. К примеру, посещение кабинет гинеколога у большинства женщин вызывает волнение, чаще всего связанное с неприятным опытом, полученным ранее. Однако, визит к женскому врачу может быть совсем другим - комфортным, а кресло, что немаловажно, оборудованным подогревом и всевозможными регулирующими устройствами.

- Женщина, когда заходит к гинекологу, всегда обращает внимание на то, что в кабинете: на обстановку, внешний вид, чистоту, - говорит Людмила Адодина, врач–акушер – гинеколог. - Когда она садится в это кресло, то чувствует тепло…

Снять стресс, а заодно поправить здоровье, поможет кислородная барокамера. Эта терапия не только благотворно влияет на органы дыхания, но и лечит ряд кожных недугов, нередко встречающихся у жителей Севера. Часто доктора диагностируют у пациентов и расстройства зрения, близорукостью страдает едва ли не каждый второй. Но чтобы ясно видеть, не обязательно делать операции, в современной офтальмологии для этого хватает и безболезненных методов.

- Компьютерная программа позволяет лечить зрение, - поясняет Ирина Тарасова, врач–офтальмолог. - Цветоимпульсы различной направленности, за которыми следит зрачок ребёнка, позволяет развитию зрительных функций. Лазер низкочастотный то же позволяет расслабить аккомодацию и взрослым, и детям. Взрослых с компьютерным синдромом тоже будем лечить на новом оборудовании.

Семейная медицина - одно из перспективных направлений работы, которое основывается, в том числе и на «здоровом» общении врачей и пациентов. Приятно, когда доктор, будь то терапевт или аллерголог, знает клиента лично, его родных, встречает их не угрюмым, равнодушием, уставшего от потока пациентов, а, как минимум, заинтересованно, с соучастием. К тому же многие частные клиники в настоящее время некоторые услуги оказывают по страховым полюсам.

- Я считаю, что это здорово, когда люди имеют выбор, отмечает Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы, - Прекрасно, если можно выбрать: пойти в соседнюю поликлинику, или семейную клинику, которая сегодня открывается.

И что немаловажно, чтобы привлечь новых посетителей, такие медицинские учреждения работают над имиджем, стараются развиваться. В редкой муниципальной больнице увидишь подъёмник для людей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь нет проблем так же и со специалистами.