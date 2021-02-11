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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.02.21 19:30

Этот театральный сезон стал самым долгожданным и для зрителей, и для артистов Драматического театра Северного флота

Ограничения, связанные с пандемией, заморозили культурную жизнь в областном центре на долгих 10 месяцев. Но теперь пришло время вновь погрузиться в мир прекрасного.

«Весь мир театр, в нём женщины, мужчины – все актеры», - Шекспир был прав. Ведь, всем нам удостоена своя роль в этой жизни. Однако бывают исключения, некоторые из нас рождаются не артистами, а режиссёрами. Например, Александр Шарапко, главный режиссёр Драматического театра Северного флота, гость нового выпуска программы «Проще говоря».

Скептики давно говорят о том, что театр скоро закончит свой век. Однако этот вид искусства живёт и развивается. Сценическое искусство любимо людьми всех возрастов. Но в чем же секрет этого притяжения?

Все о театральной жизни и новинках, которые артисты Драматического театра Северного флота подготовили для зрителей, узнаете в интервью главного режиссера драматического театра Северного флота Александра Шарапко.

Увидеть программу «Проще говоря» можно сегодня, 11 февраля, в 20.00 в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на нашем сайте.

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