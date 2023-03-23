Этой осенью гимназисты Полярного представят ЗАТО Александровск на Всероссийской военно-патриотической игре «Наша сила - в единстве» в Грозном

Для обсуждения процесса подготовки, а также с целью отметить особые заслуги ещё одного юного полярнинца, гимназию посетил глава муниципалитета.

В числе 10 гимназистов, которые уже этой осенью отправятся в Грозный, чтобы представить город воинской славы Полярный на Всероссийской военно-патриотической игре «Наша сила - в единстве», Артём Андреев. Парень не только серьёзно увлекается баскетболом, но и состоит в юнармеейском отряде гимназии. Отбор, признаётся спортсмен, был серьёзным.

Артём Андреев, юнармеец МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Попали те, кто занимается спортом, имеют высокие достижения и хорошую подготовку».

Военно-патриотическая игра среди старшеклассников в столице Чеченской Республики проводится с 2018 года. Испытания для юных представителей городов воинской славы организуют на базе Российского университета спецназа.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Там 15 номинаций - от приветствия до стрельбы из лука, от бега до стрельбы из пистолета. Ребята должны серьезно готовиться, должны быть физически крепкими».

Впервые на такие масштабные соревнования школьники из Александровска попали два года назад. Сейчас проходит этап подготовки к игре уже обновленного состава команды. Задача руководства муниципалитета и школы, а также представителей Кольской флотилии не только помочь участникам в тренировках, но и морально поддержать их.

Кстати, этим, но уже в отношении защитников страны, успешно занимается юный гимназист Паша Угаров. Вместе с гуманитарной помощью от Мурманской области в зону спецоперации отправляются рисунки, письма и открытки от детей. Паша не раз становился автором тёплых слов и даже принёс удачу другу своего отца, подарив ему перед отправкой в зону СВО особый талисман.

Павел Угаров, учащийся МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Вручил георгиевскую ленточку - символ для Победы».

Добровольцы, которые доставляют помощь бойцам, передали волонтёрскую нашивку и военный шеврон для александровца. Так, в лице четвероклассника гимназии защитники Родины поблагодарили всех школьников большого ЗАТО за письма и слова поддержки, которые сейчас так нужны на передовой.

Ильяс Мазитов, глава ЗАТО Александровск: «Поддержка военнослужащих, исполняющих свой долг в зоне СВО, и детьми, и такими тёплыми письмами очень важна».

Сам Паша много рисует, одно из его произведений даже оказалось в издании исторических исследований «Герои нашей страны».