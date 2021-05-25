Эвакуация кинозрителей - первоочередная задача спасателей во время тренировки

11 пожарных автомобилей и личный состав мурманского пожарно-спасательного гарнизона задействовали в учениях на территории одного из торгово-развлекательных комплексов областного центра.

По легенде, на первом этаже комплекса вспыхнул пожар, огонь распространился и на помещения выше, при этом отрезав от выхода 30 посетителей кинозала. Их эвакуация и стала первоочередной задачей спасателей во время тренировки.

После пожарные взялись за ликвидацию условного возгорания. С поставленными задачами личный состав справился в полном объёме.