День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.08.25 12:00
Евгений Барабаш и Елена Борисова: о безопасности детей на дороге
Дети каждый день выходят на дорогу! Кто-то пешком скоро начнёт ходить в школу, кто-то едет в машине с родителями, а кто-то катается на велосипеде или самокате.
Кажется, всё просто, но именно здесь возникают самые важные вопросы: как взрослым вести себя у школы и детсада, чтобы не мешать другим и не создавать опасных ситуаций? С чего начать разговор с ребёнком о правилах дорожного движения? И что делать с современными средствами передвижения, которые так нравятся детям, но требуют особой осторожности?
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - майор полиции Евгений Барабаш, заместитель начальника Отдела ГИБДД УМВД России по г. Мурманску, и лейтенант полиции Елена Борисова, инспектор отделал Госавтоинспекции УМВД России по городу Мурманску, подробно рассказывают о том, как для наших детей обеспечить путь в школу или к детской площадке максимально безопасным и спокойным.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-
Последние комментарии
чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
-Скоро в эфире15:00«Тайны кино». Документальный фильм (16+)15:50«Первая Мировая». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)«SuperJob» называет самые высокооплачиваемые вакансии августа в Мурманске-PRO Валюту (16+)Доллар США стабилен к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 28 августа-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Малому и среднему бизнесу упростили порядок присоединения к электросетям