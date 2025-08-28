Евгений Барабаш и Елена Борисова: о безопасности детей на дороге

Дети каждый день выходят на дорогу! Кто-то пешком скоро начнёт ходить в школу, кто-то едет в машине с родителями, а кто-то катается на велосипеде или самокате.

Кажется, всё просто, но именно здесь возникают самые важные вопросы: как взрослым вести себя у школы и детсада, чтобы не мешать другим и не создавать опасных ситуаций? С чего начать разговор с ребёнком о правилах дорожного движения? И что делать с современными средствами передвижения, которые так нравятся детям, но требуют особой осторожности?

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - майор полиции Евгений Барабаш, заместитель начальника Отдела ГИБДД УМВД России по г. Мурманску, и лейтенант полиции Елена Борисова, инспектор отделал Госавтоинспекции УМВД России по городу Мурманску, подробно рассказывают о том, как для наших детей обеспечить путь в школу или к детской площадке максимально безопасным и спокойным.