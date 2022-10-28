30 октября в стране отмечается День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Сегодня представители администрации областного центра наградили выдающихся представителей коллектива АО «Электротранспорт» благодарственными письмами.

Сеть общественного транспорта Мурманска считается одной из лучших в нашей стране. И это весьма заслуженно. Предприятие «Электротранспорт» было основано в 1962 году, с того времени троллейбусы и автобусы компании перевезли более 3 миллиардов пассажиров.

Юрий Сердечкин, глава администрации г. Мурманска: «Наш «Электротранспорт» на сегодняшний день является одним из самых молодых предприятий с точки зрения среднего возраста парка. Средний возраст у нас около 7 лет, а по стране порядка 12-13. Поэтому наш троллейбус сегодня является не только самым северным, но одним из самых молодых, удобных, комфортных и безопасных».

Два года назад по инициативе губернатора стартовала реализация проекта «Транспорт севера». Благодаря инициативе, например, в 2022 году было приобретено 46 автобусов и 7 троллейбусов, а до конца года на улицы города планируют выпустить ещё 5 машин на электротяге. Все транспортные средства качественные, удобные и надёжные, подчеркивают специалисты.

Трудовой коллектив поздравили с профессиональным праздником, который отмечают 30 октября - День автомобилиста.

Один из водителей депо - Евгений Герцев. Он за рулем он уже более 30 лет. Его сегодня тоже наградили грамотой, более того, он пример для коллег, портрет Евгения Егоровича закреплён на доске почёта.

Евгений Герцев, водитель троллейбуса: «Работа очень нравится. Перевозить людей, доставлять удовольствие и радость людям, всё делать вовремя».

Водитель говорит, что 90-е прошлого века были самыми сложными, но благодаря грамотному руководителю удалось их пережить, сохранить предприятие. Но пассажиры не всегда это ценят, многие чересчур придирчиво относятся работе коллектива.

Евгений Герцев, водитель троллейбуса: «Многое не всегда от нас зависит, сами понимаете. Север, погодные условия, дорожные условия, транспорт, бывает и опаздываем. Но мне кажется, по тому положению, по тому показателю, который у нас сейчас присутствует, работа у нас налажена достаточно удовлетворительно».

В городе так же действует проект по обновлению остановочных павильонов, в Мурманске даже установят несколько тёплых комплексов.