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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.01.25 19:30

Евгений Голубоцкий - опять первый секретарь городского комитета КПРФ в ЗАТО г. Североморск

Коммунисты Североморска - за справедливость. Практически единогласно члены горкома КПРФ Североморска вернули полномочия первого секретаря Евгению Голубоцкому.

Напомним, его сняли с должности в прошлом году, пока сам он находился с гуманитарной миссией в одном из новых регионов России.

Участник специальной военной операции Евгений Голубоцкий был избран первым секретарём городского комитета КПРФ Североморска ещё в 2022 году. В 2024 товарищи по партии его полномочия продлили. Однако, после избрания Евгений Петрович отправился на новые территории. Пока Евгений Голубоцкий помогал нашим новым соотечественникам, его сняли с поста якобы за критику руководства областного комитета КПРФ. А первым секретарём назначили зама Голубоцкого - Павла Морозова.

Евгений Голубоцкий, первый секретарь городского комитета КПРФ в ЗАТО г. Североморск: «В 2024 году, когда я по поручению правительства Мурманской области находился на новых территориях Российской Федерации, а именно в Приморском районе Запорожской области, подшефной территории Мурманской области, занимался восстановлением инфраструктуры, я узнал, что я был отстранён от должности по основаниям достаточно туманным, которые не соответствуют уставу КПРФ».

По словам мужчины, это было сделано незаконно. С этим, видимо, оказались согласны и его соратники по партии. Как говорит Голубоцкий, когда он вернулся домой, члены горкома КПРФ сами предложили провести общее собрание и восстановить его в статусе первого секретаря.

Евгений Голубоцкий, первый секретарь городского комитета КПРФ в ЗАТО г. Североморск: «Было рекомендовано подавляющим числом голосов, против был только один человек, сам Павлик Морозов. Было рекомендовано комитету избрать первым секретарём вновь меня, Голубоцкого Евгения Петровича, что, в общем-то, и было сделано 26 января текущего года».

Таким образом, справедливость была восстановлена. Но вот осадочек остался. Как на перемены отреагируют в областном комитете КПРФ, пленум которого в ноябре прошлого года вынес участнику СВО строгий выговор, чтобы убрать его из руководства городской ячейкой, неизвестно.

Мы обратились за пояснением к главе коммунистов области Юрию Ваталину, однако он от комментариев отказался, сослался на то, что это - внутренние дела партии. Видимо, сторонникам КПРФ, не входящим в состав обкома, о процессах, идущих внутри, знать не положено.

 

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