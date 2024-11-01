День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.11.24 12:00
Евгений Кондращенко: о фестивале «Курс на Север»
Областной музыкальный фестиваль «Курс на Север» состоится в Мурманске 3 ноября. Его цель — найти талантливых авторов и исполнителей музыки Кольского Заполярья.
Для выступлений участников есть всё необходимое оборудование: ламповые гитарные стеки, басовый комбик, барабанная установка, цифровое фортепиано, микрофоны, мониторные линии.
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Евгений Кондращенко, музыкант, участник проекта «Джек скоро будет», уверяет, что участнику музыкального фестиваля нужно только выйти на сцену и сыграть свою лучшую музыку.
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Последние комментарии
Галина
31.10.24 16:51
24.09.2024 отправлены две посылки сыну, до сих пор не плучил.
Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
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