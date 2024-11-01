Евгений Кондращенко: о фестивале «Курс на Север»

Областной музыкальный фестиваль «Курс на Север» состоится в Мурманске 3 ноября. Его цель — найти талантливых авторов и исполнителей музыки Кольского Заполярья.

Для выступлений участников есть всё необходимое оборудование: ламповые гитарные стеки, басовый комбик, барабанная установка, цифровое фортепиано, микрофоны, мониторные линии.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Евгений Кондращенко, музыкант, участник проекта «Джек скоро будет», уверяет, что участнику музыкального фестиваля нужно только выйти на сцену и сыграть свою лучшую музыку.