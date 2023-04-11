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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.04.23 12:00

Евгений Косинков, Эмре Яшарбаш и Евгения Тей: из Мурманска в Турцию – на отдых, приносящий только радость

Летом из Мурманска в Турцию можно будет долететь прямыми рейсами! Для северян, которые уже вовсю планируют отпуск, такая возможность стала настоящим подарком.

Как часто будут совершаться эти авиарейсы? Какие самолёты будут задействованы на этом маршруте? Где приобрести тур, который подойдёт по всем параметрам?

Но добраться до моря мало. Нужно выбрать  отель,  в котором будет всё для классного отдыха. Что выбрать семье с детьми? Куда заселиться молодёжи? А, может быть, есть что-то особенное для молодожёнов?

На все эти вопросы будут даны ответы в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Евгением Косинковым, коммерческим директором компании «IZI Tour», Эмре Яшарбаш, представителем отдела маркетинга «Club hotel phaselis rose», и Евгенией Тей, представителем отдела маркетинга и продаж сети отелей «Kaya Palazzo Hotels & Resorts».

 

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