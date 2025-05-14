Евгений Кулавский и Артём Рассказов: о кадетских классах УФСИН в мурманских школах

Первый профильный кадетский класс УФСИН России по Мурманской области был открыт в 2021 году в школе №5 города Мурманска. В этом учебном году клятву кадета давали ребята уже четвертого кадетского класса УФСИН. За эти годы кадетами стали более 100 ребят.

На протяжении двух лет ребята во внеурочное время изучают различные предметы, связанные с общественно-государственной, физической, строевой подготовкой и кинологией, посещают занятия в отделе специального назначения УФСИН, а также участвуют в различных спортивных и культурно-массовых мероприятиях УФСИН.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Евгений Васильевич Кулавский, начальник отдела воспитательной и социальной работы с личным составом УФСИН России по Мурманской области, полковник внутренней службы, и Артём Рассказов, командир кадетского 10 «Б» класса УФСИН школы №5 г. Мурманска, поделятся своими оценками о профессиональной ориентации юных мурманчан, расскажут о том, почему ребята идут учиться в профильные кадетские классы, чем принципиально отличается обучение в них, что интересного и полезного ребята приобретают, зачем УФСИН открывает подобные классы.