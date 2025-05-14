Евгений Кулавский и Артём Рассказов: о кадетских классах УФСИН в мурманских школах
На протяжении двух лет ребята во внеурочное время изучают различные предметы, связанные с общественно-государственной, физической, строевой подготовкой и кинологией, посещают занятия в отделе специального назначения УФСИН, а также участвуют в различных спортивных и культурно-массовых мероприятиях УФСИН.
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Евгений Васильевич Кулавский, начальник отдела воспитательной и социальной работы с личным составом УФСИН России по Мурманской области, полковник внутренней службы, и Артём Рассказов, командир кадетского 10 «Б» класса УФСИН школы №5 г. Мурманска, поделятся своими оценками о профессиональной ориентации юных мурманчан, расскажут о том, почему ребята идут учиться в профильные кадетские классы, чем принципиально отличается обучение в них, что интересного и полезного ребята приобретают, зачем УФСИН открывает подобные классы.