Евгений Ладыгин: женщины за рулём - мнение автоинструктора

Многие из нас руководствуются стереотипом, что женщины неуверенные автомобилисты, которые не могут управлять «мужским» автомобилем с такой же эффективностью, как водилы в кепках. Но уже многие исследования показали, что женщины, нравится это кому-то или нет, являются лучшими водителями.