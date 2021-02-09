Евгений Никора, глава администрации Мурманска, и Астрид Нэрум, генеральный консул Норвегии в Мурманской области, «сверили часы»

В норвежском консульстве Мурманской области новый руководитель – Астрид Нэрум. Она стала 11-й главой дипломатического представительства Королевства в нашем регионе и первой женщиной на этом посту. И сегодня с ней впервые встретился сити-менеджер Мурманска Евгений Никора, чтобы обсудить вопросы дальнейшего сотрудничества.

Первая встреча главы администрации Мурманска с главой норвежского консульства в области неслучайна. Поводом стало обсуждение темы двустороннего сотрудничества, которое многие годы поддерживается между северными регионами.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «У нас очень давние партнерские отношения с Королевством Норвегия, приграничное и межрегиональное сотрудничество, побратимство связывает нас с Норвегией. Поэтому понятно, что мы уделяем большое внимание взаимодействию с каждым новым генконсулом Норвегии в нашем прекрасном городе».

В прошедшем году пандемия повлияла на реализацию некоторых совместных с норвежцами проектов. Те, что остались, сменили очный на онлайн-формат, но сейчас стоит задуматься о возможности возвращения к привычному взаимодействию. Тем более, что жизнь не стоит на месте, всё развивается и идей для воплощения много.

Астрид Нэрум, генеральный консул Норвегии в Мурманской области: «Надо сказать, что Мурманск мне сильно нравится. Мы здесь живеё уже 2,5 года, но до этого я несколько раз здесь бывала. Мне кажется, что за это время он стал интересней, чище. Хорошо жить в Мурманске сейчас».

Новый генеральный консул Астрид Нэрум также отметила, что помимо создания и проведения культурных проектов, которые всегда интересны обеим сторонам, ей бы хотелось видеть больше тех, что связаны с бизнесом. Развитие этой сферы ещё сильнее сплотило бы наши страны и нашу дружбу.