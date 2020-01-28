Евгений Никора и Андрей Сысоев посетили первое в этом году заседание городского студенческого совета

Первое в новом году заседание городского студенческого совета посвящено Дню студенчества. Сегодня в актив совета входят более 30 представителей из 13 образовательных организаций. Молодые активисты из вузов и сузов рассказали главам об итогах работы запрошлый год и поделились планами на будущее.

Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска: «Они живут очень насыщенной правильной и активной жизнью. Это резерв для муниципалитета, потому что это кадры, которые перенимают не только опыт, они ещё и активно участвуют в наших мероприятиях. Я не представляю, например, как можно нам общественные мероприятия городские без наших волонтёров».

На протяжении последних лет Мурманский городской студенческий совет зарекомендовал себя как эффективно работающая команда единомышленников, которая продуктивно сотрудничает с органами власти.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Очень важно через студенческий совет получать мнение молодёжи о том, как живёт наш город-герой, о том, как он должен, по их мнению, жить через год, через два, через пять, через десять. Вот эта функция - посоветовать, обозначить своё видение, она дорого стоит. Мы должны представлять позицию молодёжи, поскольку мы этот город развиваем для людей».

Активистов поблагодарили за работу - популяризацию добровольчества, пропаганду здорового образа жизни и творчества и поощрили памятными подарками.