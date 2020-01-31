Евгений Никора нарывается на шутки

Мурманские КВНнщики вернулись с международного фестиваля «КиВиН 2020», который проходил в Сочи. Результаты их выступлений были блистательные, ребята пополнили копилку достижений заполярных юмористов. Такой успех не остался без внимания главных лиц нашего города Фестиваль «КиВиН 2020» покоряли 7 мурманских команд. Конкуренция была без преувеличения сумасшедшей, в Сочи приехали почти 5 тысяч юмористов, представляющих команды из России и зарубежья. По итогам фестиваля четыре заполярные сборные вошли в топ-100 Клуба весёлых и находчивых. В Мурманске с КВНщиками встретились главы города и депутат Госдумы Алексей Веллер.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Конечно, хочется вас поблагодарить. Спасибо вам большое, вы большие молодцы! Нам надо дальше двигаться».

Большинство из наших команд участвовали в этом фестивале впервые. И их первые шаги увенчались успехом. Команда «Для Вас» пробилась в Премьер-лигу. Девчонки из «Ой, всё!» приглашены играть в международную телевизионную лигу. Кроме того, они завоевали народный титул «Разрыв дня». «Суровые парни» из Спутника получили повышенный рейтинг и право участвовать в играх центральных лиг. А «Семейные ценности» прорвались во второй тур сочинского фестиваля.

Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ: «Все большие молодцы! Очень приятно, что с такими итогами наша мурманская лига КВН входит в 2020 год. Первый промежуточный итог – большой успех!».

Вот так за несколько лет из небольшого увлечения мурманский КВН стал, как сказал Андрей Сысоев, нашим видом спорта вместе с лыжами и биатлоном. Теперь почётно выступать в Клубе весёлых и находчивых, но также почётно, когда и про тебя шутят. О чём и попросил новый глава администрации Евгений Никора.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Я стал главой администрации, поэтому прошу, чтобы в 2020 году у вас появился новый персонаж. Я достаточно смешной, очкастый, шепелявый. Предлагаю отдельную категорию – шутки про Никору, эта категория, возможно, вам позволит в 2020 году добиться новых успехов. Это основная цель, почему Никора стал главой администрации».

Помимо слов благодарностей за успешное участие в КиВиНе мурманских юмористов наградили памятными призами. Кроме того, депутат Государственной Думы Алексей Веллер, как бывший КВНщик отметил, что пока ещё у мурманских юмористов нет главной награды - золотой медали. А это значит, есть к чему стремиться. И сейчас ответственность возложена на наших чемпионов, которые, кстати, в новом сезоне будут участвовать с новым названием - «Сборная Снежногорска «Мурманск - столица Арктики».

Сергей Жариков, капитан команды «Сборная Снежногорска «Мурманск – столица Арктики»: «В этом сезоне мы, скорее всего, будем немножко менять наш концепт, но немножко, потому что людям действительно нравится смотреть на нас - на таких».

Первая игра Высшей лиги КВН в этом году для «Сборной Снежногорска «Мурманск – столица Арктики» состоится уже 12 марта в Москве. Это будет 1/8 финала. И наши КВНщики пообещали выложиться на все сто, чтобы в конце года привезти заветную награду на Север.