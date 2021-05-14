Евгений Никора подал документы на участие в праймериз «Единой России»

В случае победы глава администрации города будет избираться в региональный парламент.

Евгений Никора - один из самых опытных политиков региона. Он был депутатом Мурманской областной Думы 4-го и 5-го созывов, работал председателем регионального парламента. Как глава администрации города он не понаслышке знаком с проблемами северян и видит возможности для их решения. Евгений Никора активно участвует в создании в Мурманске комфортной городской среды. По его словам, большой опыт работы в разных уровнях власти региона позволяет реализовать план «На Севере – жить!».

Евгений Никора, участник праймериз партии «Единая Россия»: «Я, как глава администрации, находясь в нынешней должности, активно участвую в реализации планов и городских мероприятий, которые являются частью плана «На Севере – жить!». И очень важно, чтобы при реализации таких серьёзных составляющих плана, которые позволят в ближайшие годы, в ближайшие 4-5 лет, сделать город-герой не просто столицей Арктики, а самым комфортным, самым удобным для мурманчан городом. Поэтому нужны представители города на всех уровнях власти».