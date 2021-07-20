Евгений Никора подал документы в территориальную избирательную комиссию

Он планирует принять участие в выборной кампании в областную Думу.

Помимо действующего главы администрации Мурманска по одномандатный избирательному округу №6 в списках кандидатов значатся ещё три его однопартийца – Евгений Толстик, Ирина Шадрина и Дмитрий Бахтин.

Составят конкуренцию и представители других политических объединений. Это КПРФ – Александр Головенко, Александр Мажукин, Инна Щукина. ЛДПР - Вадим Абрашин, Софья Агашкова, Тимофей Клачёв. От «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» - Арнак Исраелян, Инга Курганович. Справедливороссы - Раил Биккиняев, Леонид Давыдов, Виктор Ольшин, Артём Петров…

Евгений Никора родился 16 ноября 1972 года в городе Полярные Зори Мурманской области. Сейчас он заимеет должность главы администрации столицы Заполярья. О других кандидатах мы расскажем в следующих выпусках.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Скоро начнётся избирательная компания в областную Думу, сейчас как раз самое время продолжить работу по сбору предложений от мурманчан».