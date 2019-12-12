Евгений Никора подписал пятилетний контракт на должность главы администрации города Мурманска

Евгений Никора официально стал главой администрации Мурманска. Он подписал контракт перед началом заседания Совета депутатов. Управлять городом новый сити-менеджер будет в течение пяти лет. Подробности в нашем сюжете.

В День Конституции перед заседанием горсовета Евгений Никора подписал пятилетний контракт, с этого момента экс-заместитель губернатора официально стал сити-менеджером. По словам нового главы администрации города Мурманска, предстоящий фронт работ ему хорошо известен, поэтому сразу после торжественной части заседания Евгений Викторович отправился в «поля», решать самые острые проблемы.

«Сейчас я долго не буду здесь задерживаться, поеду работать, у меня есть конкретные адреса, где надо разбираться по вопросам управляющих компаний, - говорит Евгений Никора, глава администрации города Мурманска. - Я подотчетен Совету депутатов города и все задачи - это мои задачи. В связи с погодными условиями мне придётся заниматься этим и это вполне объяснимо».

Напомним, за кандидатуру Евгения Никоры в ноябре проголосовали 21 из 30 присутствовавших на заседании горсовета депутатов. Единственным конкурентом в борьбе за кресло главы стал Андрей Сахаров, замминистра по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

Получил Евгений Викторович удостоверение главы администрации города из рук своего предшественника на этом посту, а ныне главы муниципалитета Андрея Сысоева.

На заседании депутаты ещё рассмотрели законопроект о бюджете города. Финансовый документ имеет социально направленный характер. Например, в планах на 2020год есть и конкретные статьи расходов, направленные на реконструкцию общественно значимых объектов.

«Нам нужно продолжать реконструкцию «Родины», - отметил Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск. - Сейчас мы заканчиваем проектирование. Нужно продолжать реконструкцию стадиона «Авангард», нам выделяются средства на ремонт фасадов образовательных учреждений».

В следующем году продолжится реализация программы по расселению из ветхого аварийного жилья, в планах также возведение нового дома на улице Горького и строительство крытого катка на улице Капитана Орликовой.